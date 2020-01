Henry Cavill: 10 meilleurs films, classés selon les tomates pourries

Henry Cavill est devenu l’une des stars de l’action les plus grandes et les plus costaudes de la planète. Après avoir reçu sa grande pause sur les Tudors de la BBC, l’acteur britannique musclé continuerait à recevoir le rôle emblématique de Superman et se cimenterait aux yeux du public. Bien qu’il soit principalement connu pour jouer l’Homme d’acier, Cavill a assumé une variété de rôles différents qui ont montré sa polyvalence en tant qu’acteur, son rôle le plus notable ces derniers temps a été le célèbre jeu vidéo et personnage littéraire, Geralt of Rivia dans The Netflix’s The Witcher.

Cet article répertorie les 10 films les mieux notés de Henry Cavill selon Rotten Tomatoes.

10 Ligue de justice – 40%

Justice League était la tentative de DC de reproduire le succès critique et commercial du MCU de Marvel. En sortant de l’arrière du Batman v Superman reçu de manière désastreuse, beaucoup espéraient que DC et Warner Brothers auraient appris de leurs erreurs dans le DCEU jusqu’à présent.

Cependant, alors que le film était sans aucun doute meilleur que Batman V Superman, ce n’était pas un bon film à tous points de vue. Beaucoup indiquent que la production désastreuse est la raison de la mauvaise qualité du film et c’est certainement l’une des principales causes du manque de qualité du film.

9 Blood Creek – 43%

Réalisé par Joel Schumacher de Batman et Robin, Blood Creek de 2009 n’a pas été un succès critique ou commercial. L’intrigue du film était basée sur le concept relativement unique des cultes nazis, des vampires et des zombies. Bien que le film ne soit pas particulièrement bien connu, si vous aimez les vampires et les zombies nazis, cela vaut la peine d’être regardé.

En plus de Henry Cavill, le film a également les talents d’acteur de Dominic Purcell et Michael Fassbender.

8 Château de sable – 47%

Le château de sable de 2017 est un drame Netflix axé sur les horreurs et les luttes de la guerre. Le film suit une marine américaine pendant la seconde guerre du Golfe alors que lui et son peloton tentent de construire un puits dans un petit village irakien.

Le film est fortement basé sur les difficultés morales présentées par la guerre et les conflits. Les efforts humanitaires des soldats pour construire un puits contrastent fortement avec la haine et les préjugés qui prévalaient au moment de la Seconde Guerre du Golfe.

7 Tout ce qui fonctionne – 50%

Basé sur un script écrit dans les années 1970 et réalisé par le controversé Woody Allen, Wwhat Works suit un résident de la classe supérieure de New York alors qu’il tente de renoncer à sa vie antérieure dans les échelons supérieurs de la société afin de profiter d’une vie plus libre d’esprit .

Le film n’a pas été particulièrement bien accueilli par les critiques malgré le fait qu’il avait un casting solide, notamment Larry David, Evan Rachel Wood, Conleth Hill et, bien sûr, Henry Cavill en tant que Randy James.

6 Homme d’acier – 56%

Man of Steel de 2013 était censé être la rampe de lancement de la propre version de DC de l’univers cinématographique Marvel. Bien que le film soit l’un des meilleurs reçus à ce jour dans le DCEU, il s’agissait sans aucun doute d’une représentation controversée de Superman. Certains fans ont contesté le ton sombre et austère, ainsi que la scène dans laquelle Superman tue le général Zod.

Malgré la nature controversée du film, les performances de Cavill ont été saluées par les fans du DCEU. De nombreux fans veulent toujours que Cavill continue de jouer le super-héros emblématique dans les futurs films.

5 L’homme de U.N.C.L.E. – 67%

L’Homme de U.N.C.L.E. peut être l’un des films les plus sous-estimés de la décennie. Bien que le film ne soit en aucun cas “ digne d’un Oscar ”, c’est un film très divertissant qui profite grandement de la chimie stellaire d’Henry Cavill et d’Armie Hammer.

Le film suit Cavill (et un espion américain) et Hammer (un espion soviétique), car ils doivent travailler ensemble pour démêler un complot diabolique qui menace de mettre fin au monde.

4 Le comte de Monte-Cristo – 73%

Le comte de Monte-Cristo de 2002 était une adaptation du conte classique de cape et d’épée d’Alexandre Dumas. Bien que le film n’ait pas été particulièrement imaginatif, il reste un film agréable qui bénéficie de sa solide distribution, notamment Guy Pearce, Richard Harris et Dagmara Dominczyk.

Pour les fans d’Henry Cavill, le film est également un incontournable. Il présente un jeune Henry Cavill avant de recevoir sa grande pause en tant que Superman et de devenir la star de l’action que nous connaissons et aimons aujourd’hui.

3 Poussière d’étoiles – 77%

Stardust 2007 est une aventure de science-fiction visuellement époustouflante avec l’un des scénarios romantiques les plus uniques et les plus agréables de ces dernières années. Écrit par Neil Gaiman et mettant en vedette un casting de stars comprenant Ian McKellen (narrateur), Robert de Niro, Michelle Pfieffer, Ricky Gervais et Peter O’Toole.

Le film suit Tristan alors qu’il tente de donner une étoile tombée à la femme qu’il veut séduire, pour découvrir que la star est une femme appelée Yvaine. Le film est vraiment magnifique et présente Henry Cavill dans un autre rôle de «pré-superman».

2 Je capture le château – 79%

Basé sur le livre du même nom, I Capture the Castle suit l’adolescente Cassandra Mortmain alors qu’elle lutte pour vivre dans un vieux château décrépit au Royaume-Uni. Bien que le film n’ait pas été un succès financier, il a été bien accueilli par les critiques, qui ont loué le film pour sa solide distribution, notamment Rose Byrne, Bill Nighy et Romola Garai.

Le film fait un travail fantastique en mélangeant des concepts réfléchis tels que le «premier amour» avec l’humour, faisant du film une montre incroyablement agréable.

1 Mission: Impossible – Fallout – 97%

Il n’est pas surprenant que le film le mieux noté d’Henry Cavill soit Mission Impossible: Fallout. La série Mission Impossible continue de s’améliorer avec chaque film, contrecarrant la tendance de la malédiction suivante.

Cet épisode de la franchise suit Ethan Hunt alors qu’il tente de sauver le monde de l’annihilation nucléaire. Le film est exaltant du début à la fin et comprend les cascades folles de Tom Cruise que nous attendons tous d’un film Mission Impossible. En plus de la représentation fantastique de Tom Cruise d’Ethan Hunt, Cavill est également fantastique dans ce film et est facilement l’un des meilleurs personnages de la franchise.

