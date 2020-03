Hey activation vocale Spotify dans les tests; probable pour les plans matériels

Le code découvert dans l’application Spotify indique qu’il pourrait bientôt être en mesure de répondre à une commande «Hey Spotify». Cela lui permettrait de faire des choses similaires à Siri avec Apple Music, comme jouer une chanson, un album, un artiste ou une liste de lecture spécifique sans avoir besoin de la saisie tactile en premier…

La spécialiste de la rétro-ingénierie Jane Manchun Wong a repéré le code.

Spotify travaille sur l’activation vocale “Hey Spotify”.

Dire «Hey Spotify» lorsque Spotify est à l’écran lance la même voix Spotify que nous connaissons tous auparavant.

Dans l’état actuel des choses, cela ne semble pas être une option massivement utile dans l’application.

Si activé, Spotify écoutera Hey Spotify lorsque l’application est ouverte et sur votre écran.

En d’autres termes, cela ne fonctionnera que si l’application est au premier plan. Cela suggère qu’il pourrait être utile pour quelques cas extrêmes, comme une liste de lecture se terminant pendant que vous conduisez, mais pas exactement en haut de la liste des priorités pour les nouvelles fonctionnalités.

C’est pourquoi il est probable que cela prouve davantage que Spotify fonctionne sur son propre matériel. Il est presque étrange à l’heure actuelle que la société ne dispose pas de ses propres haut-parleurs intelligents, et le Financial Times a signalé il y a plus d’un an qu’il prévoyait de déployer un lecteur embarqué à commande vocale.

Spotify a un nouvel objectif car il rompt avec l’indépendance des appareils fabriqués par Apple, Google et Amazon: le tableau de bord de la voiture. Le pionnier de la diffusion de musique prévoit de déployer un lecteur de musique embarqué à commande vocale plus tard cette année, selon des personnes familières avec ses plans, marquant sa première percée dans le matériel […]

L’appareil de Spotify se synchronisera avec les autoradios via une connexion Bluetooth, ainsi que des boutons prédéfinis qui correspondent aux listes de lecture Spotify, selon les personnes informées des plans. L’appareil permettrait également aux gens de contrôler le lecteur par la voix, ont déclaré ces personnes.

Depuis octobre dernier, vous pouvez demander à Siri de jouer de la musique sur Spotify. J’ai soutenu qu’Apple devrait aller plus loin et permettre aux utilisateurs de choisir Spotify comme lecteur de musique par défaut.

