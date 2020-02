Hide.me est le dernier VPN à rejoindre l’i2Coalition

Le service VPN hide.me a annoncé qu’il était le dernier membre de l’Internet Infrastructure Coalition (i2Coalition) et de son VPN Trust Initiative (VTI).

L’i2Coalition est un groupe de fournisseurs mondiaux d’infrastructures Internet et de sociétés technologiques qui soutiennent la croissance d’Internet tandis que VTI est un consortium de principaux fournisseurs de VPN qui se concentrent sur l’amélioration de la sécurité numérique pour les consommateurs en renforçant la compréhension, le renforcement de la confiance et l’atténuation des risques pour ceux qui utiliser les services VPN.

Cofondateur et président du conseil d’administration de i2Coalition, Christian Dawson a félicité le dernier membre de la coalition, déclarant:

«Avoir hide.me à rejoindre i2Coalition et VTI est un grand moment et nous sommes ravis. Au cours des huit dernières années, hide.me s’est imposé comme l’une des principales marques de VPN dans le monde et est connu pour son engagement en faveur de la confidentialité des utilisateurs. Nous partageons beaucoup des mêmes valeurs et en nous battant avec la même équipe que nous croyons, hide.me et le reste du consortium peuvent vraiment faire avancer le changement. »

Initiative de confiance VPN

La VPN Trust Initiative, dont les membres incluent également ExpressVPN, NordVPN, VyprVPN, Surfshark, IPVanish, StrongVPN et d’autres, rassemble des informations de première main et se concentre sur le plaidoyer, l’éducation et la sensibilisation.

L’initiative visera à résoudre les problèmes liés aux VPN et à résoudre de manière proactive les défis associés en définissant les meilleures pratiques en matière de VPN, en renforçant les normes de l’industrie, en fournissant des informations précises aux responsables gouvernementaux et aux décideurs, en promouvant des réglementations appropriées et en informant l’industrie des technologies les plus avisées.

PDG et fondateur de hide.me, Sebastian Schaub a expliqué comment les objectifs d’i2Coaliton s’alignent sur ses propres raisons de créer une entreprise VPN en premier lieu, en disant:

«Éduquer les utilisateurs sur la sécurité et la confidentialité en ligne est l’un des plus grands défis auxquels notre industrie est confrontée. C’est pourquoi nous sommes très heureux de nous aligner sur i2Coalition alors que nous partageons l’objectif commun de sensibiliser les gens aux menaces en ligne et de les aider à comprendre comment les atténuer. J’ai créé hide.me parce que je crois vraiment que la confidentialité en ligne n’est pas seulement un privilège – c’est un droit humain fondamental pour chaque personne sur la planète. L’alliance avec i2Coalition et VTI est une avancée majeure pour l’industrie dans son ensemble. »

