High Republic Novel dévoile de nouveaux personnages et sabres laser

L’un des prochains films de Lucasfilm Guerres des étoiles des romans pour Project Luminous ont été révélés, et cela confirme que l’ère de la Haute République sera explorée avec de nouveaux personnages et des sabres laser. Maintenant que Star Wars: The Rise of Skywalker touche à la fin de sa tournée théâtrale, les fans de la galaxie se demandent de très loin ce qui va suivre. La saison 2 de The Mandalorian arrive plus tard cette année, et plusieurs films sont en développement. Pourtant, d’autres matériaux canon sont prêts à explorer une nouvelle partie de l’histoire de cet univers.

Comme il a été révélé l’an dernier, Project Luminous a été taquiné par Lucasfilm pour être l’endroit où les bandes dessinées et les livres de Star Wars passeront beaucoup de temps dans un proche avenir. Dans les mois qui ont suivi cette annonce, il n’y a pas eu trop de détails sur Project Luminous révélés. Cependant, les matériaux canons ont mis en place à plusieurs reprises une nouvelle ère dans l’univers appelée la Haute République, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles cela pourrait être le cadre d’une prochaine série de films. Cela a conduit à spéculer sur le fait que cette époque serait au cœur du projet Luminous, et cela semble exact.

Grâce à une liste de précommande sur Random House Books, le roman de Charles Soule pour Project Luminous s’est révélé être Star Wars: The High Republic – Light of the Jedi. Le livre a été répertorié en pré-commande avec une date de sortie le 25 août 2020 et a révélé une couverture accrocheuse. Il comprend quatre Jedi – un Wookie, une femelle humaine, un mâle humain et un Twi’lek – avec quelques sabres laser remarquables dans leurs mains. Découvrez la couverture ci-dessous:

Juste avec cette couverture seule, il y a beaucoup de détails pour les fans. Bien que les noms de ces personnages ne soient pas connus, il semblerait qu’ils soient de nouveaux ajouts au canon en cours – et, espérons-le, n’ont aucun lien avec les personnes sur lesquelles la franchise s’est déjà concentrée. Beaucoup sont sûrs de remarquer les robes Jedi nouvelles / originales qu’ils portent, ainsi que la base du ciel flottant derrière eux. Cela pourrait même être la station spatiale récemment référencée dans le matériel canon qui a été utilisé par les Jedi pour aider à guider les gens dans la bordure extérieure.

Bien sûr, les sabres laser de ces Jedi en particulier méritent également d’être notés, en particulier pour les Wookie et Twi’lek. Le Wookie a un sabre laser croisé bleu, similaire au rouge de Kylo Ren qui a fait ses débuts dans Star Wars: The Force Awakens. Depuis la sortie de ce film, Star Wars a montré qu’il n’était pas le premier à utiliser ce design, donc Project Luminous poursuivra cette tendance. Pendant ce temps, le Twi’lek a un sabre laser jaune qui a déjà été utilisé par des érudits et des protecteurs, ce qui pourrait donner un aperçu de ce personnage. Plus récemment, cependant, le sabre laser de Rey était jaune à la fin de The Rise of Skywalker. Au fur et à mesure que plus de détails sur Project Luminous et ce roman seront révélés, les fans comprendront mieux comment Guerres des étoiles‘l’avenir se dessine.

