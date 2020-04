Highlights est un lecteur PDF pour les chercheurs, désormais sur iPhone, iPad et Mac en tant qu’achat universel

Le mois dernier, Apple a officiellement lancé la prise en charge des achats d’applications universelles entre iPhone, iPad et Mac. Highlights, un puissant lecteur PDF axé sur la recherche, est l’une des dernières applications à tirer parti de cette fonctionnalité.

Highlights est disponible sur Mac depuis des années, mais en plus de la prise en charge d’Apple pour les achats universels multiplates-formes, l’application est également disponible pour la première fois sur iPhone et iPad. Cela signifie qu’un paiement déverrouille les Highlights sur iPhone, iPad, Mac.

Highlights est décrit comme «le lecteur PDF pour la recherche». L’application comprend une variété de fonctionnalités qui sont incroyablement utiles pour passer au crible de grandes quantités de recherches, y compris les annotations contextuelles, la prise en charge de l’extraction des annotations, et bien plus encore.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes pour moi est l’extraction des données de table et d’image. De nombreuses sources aiment inclure une capture d’écran ou une image d’un graphique, ce qui rend difficile l’accès aux données réelles. Highlights est capable d’extraire ce graphique et de le convertir en un véritable tableau de texte à l’aide de l’apprentissage automatique.

Sur iPad, Highlights tire parti des dernières fonctionnalités, notamment la prise en charge de plusieurs fenêtres, l’intégration d’Apple Pencil, les raccourcis clavier et la navigation, etc. Il existe également une prise en charge du mode sombre dans tous les domaines.

Annoter plus rapidement – Les fenêtres contextuelles d’annotation contextuelles vous offrent des outils puissants au bout de vos doigts. Les couleurs d’annotation par défaut vous évitent d’avoir à définir à plusieurs reprises la couleur du même type d’annotation à chaque fois.

Extraire les annotations – Lorsque vous annotez du texte et des images, le contenu est extrait et trié en notes. Vous pouvez personnaliser davantage la mise en forme et trier les annotations par ordre chronologique à l’aide de votre propre codage couleur.

Extraire des données de tableau et reconnaître du texte – Convertissez des images contenant du texte ou des tableaux en texte et tableaux réels à l’aide de l’apprentissage automatique – vous permettant d’accéder aux données sous-jacentes en un seul clic.

Smart Copy – Copiez les annotations au format souhaité – balisage de texte en tant que sélections de texte et d’image en tant qu’images, mais tableaux en CSV et citations en BibTex.

Rechercher des citations – Marquez n’importe quelle référence et appuyez sur l’icône de lien pour la rechercher. Les faits saillants récupéreront les liens DOI et vérifieront même si vous avez déjà lu le travail ou si vous l’avez dans votre bibliothèque de gestionnaire de référence.

Exporter n’importe où – Exportez vos notes sous forme de fichiers (Markdown, HTML, TextBundle ou PDF) ou ouvrez-les directement dans votre application de boîte à chaussures préférée (y compris Ulysses, Evernote, Bear, DEVONThink, Keep It et Apple Notes).

Highlights est un téléchargement gratuit avec un abonnement de 2,99 $ par mois (24,99 $ par an) pour déverrouiller certaines des fonctionnalités les plus puissantes:

L’abonnement Highlights Pro déverrouille des fonctionnalités avancées pour extraire des informations, notamment la reconnaissance de tableaux et de textes, la personnalisation, les recherches de citations, la copie intelligente et les options d’exportation pour d’autres applications et des formats facilement modifiables.

Highlights Pro comprend un essai gratuit de 14 jours. Si vous utilisez la version gratuite de l’application, vous avez toujours accès à la navigation dans les documents ainsi qu’à la lecture et à l’annotation. L’expérience est totalement sans publicité.

Vous pouvez télécharger Highlights sur l’App Store pour l’essayer. Si vous recherchez un lecteur PDF puissant mais léger pour la recherche, Highlights vaut le détour. MacStories a un examen complet qui vaut également la peine d’être lu.

