Hisense apporte des écrans e-ink couleur aux smartphones, mais peut-être que cela ne devrait pas

L’écran de votre smartphone est un glouton. Bien sûr, il peut être beau, haute résolution et avec une action aussi douce que la soie, mais chaque seconde que vous regardez, la batterie de votre téléphone est voracement aspirée. Les fabricants travaillent depuis que les smartphones existent pour atténuer ce problème, mais les progrès ont été une série d’étapes. Maintenant, une nouvelle technologie promet de réduire la consommation d’énergie de l’écran, en adaptant le type d’écran E-ink B&W basse consommation que vous trouverez sur des appareils comme Kindles pour afficher une gamme complète de couleurs.

Cette année au CES, Hisense fait la démonstration d’un combiné de pré-production doté d’un tel écran couleur à encre électronique. La société a déjà plongé ses orteils dans l’espace e-ink avec des téléphones, libérant l’Hisense A5 avec un panneau e-ink B&W. Mais lorsque ce nouveau modèle arrive sur le marché, il menace d’être le premier smartphone à combiner les économies d’énergie de l’encre électronique avec un écran couleur.

L’encre électronique est une technologie très différente des écrans que vous trouverez sur les téléphones standard. Alors que l’écran LCD ou OLED de votre combiné émet constamment de la lumière colorée pour former son image, les écrans e-ink réorganisent la position du pigment dans des centaines de milliers de microcapsules. C’est comme la différence entre peindre une image et en projeter une sur un mur; éteignez le projecteur et l’image disparaît, mais il reste une image peinte. De la même manière, un OLED ou un LCD consomme constamment de l’énergie lorsqu’il est allumé, tandis qu’un écran à encre électronique n’a besoin d’énergie que lorsque l’image sur l’écran change.

En théorie, cela sonne bien. En pratique? Basé sur ce modèle Hisense, pas tellement.

Les écrans E-ink sont lents à mettre à jour, ce qui fait que tout type de mouvement ressemble plus à un diaporama. Ils souffrent également de fantômes, où vous pouvez toujours voir des traces de choses précédemment à l’écran même après avoir fait défiler ou changer d’application. Aucun de ceux-ci n’est unique aux écrans couleur à encre électronique, mais l’ajout de la complication de la couleur à l’équation n’aide pas du tout.

Quant à la couleur elle-même, elle est fade. La saturation semble assez faible et vous oublierez parfois que l’écran est en couleur. Bien que le panneau soit censé être capable de reproduire 4096 couleurs, vous ne le sauriez pas en utilisant ce combiné.

Du côté positif, la durée de vie de la batterie de ce modèle Hisense encore sans nom devrait être prévisible, avec des réclamations pouvant durer jusqu’à quatre jours entre les charges. Bien sûr, cela va varier en fonction de la fréquence à laquelle vous devez activer le rétro-éclairage de l’écran (une nécessité lorsque l’éclairage ambiant est trop faible pour voir le panneau autrement éteint).

J’adorerais arriver au jour où les écrans couleur à encre électronique sont suffisamment rapides et attrayants pour rivaliser au même niveau que les écrans LCD et OLED, et l’effort d’Hisense est absolument un pas dans la bonne direction. Mais en ce moment, l’écran ne fait pas beaucoup plus qu’une démonstration technologique intéressante, avec des compromis partout. Il y a au moins la possibilité que certains de ces problèmes puissent être résolus en peaufinant le logiciel qui contrôle l’affichage couleur à l’encre électronique, mais pour le moment, il est presque certainement préférable de s’en tenir à un téléphone ordinaire, à un écran énergivore et tout.