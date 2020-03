Histoire de la franchise Wasteland (et comment elle a inspiré Fallout)

Vos Rangers se déplacent dans la ville vide, passant devant des barricades faites de déchets du désert et de vieilles pièces de voiture. “Hell Razor” fait mouche avec leur vieux pistolet militaire, à la recherche d’hostiles. Soudain, un lapin mutant bondit pour attaquer! L’équipe des Rangers le prend rapidement, utilisant certaines de leurs précieuses munitions … mais ensuite un pack de lézards du désert entre en charge, les forçant à courir! Telle est la vie dans le Wasteland …

le Terre en friche franchise, à partir de Wasteland 1 en 1988, a longtemps laissé sa marque dans le genre RPG; il a établi le cadre de jeu vidéo post-apocalyptique de base avec lequel des titres comme Fallout prendraient et fonctionneraient, tout en présentant aux joueurs le concept d’un monde ouvert et persistant où les PNJ avaient leurs propres agendas, les menaces pouvaient être traitées avec des compétences et des actions non violentes. conséquences durables. Avec le troisième titre de la franchise, Wasteland 3, qui sortira en mai 2020, c’est le bon moment pour revenir sur l’histoire de Wasteland et l’héritage qu’il a laissé à l’industrie du jeu vidéo.

Wasteland 1: Roving Desert Rangers

Wasteland 1, selon les normes modernes, est très rétro – non seulement pour ses graphismes des années 1980, mais pour un style de jeu et une interface qui rappellent les aventures textuelles classiques comme Zork ou Oregon Trail. Les héros du jeu, une partie des Desert Rangers, traversent un Colorado ravagé par l’armageddon nucléaire, combattent des créatures mutantes, commercent avec des colonies et déjouent les intrigues de cyborgs tyranniques.

Vous interagissez avec ce monde ouvert à l’aide des commandes du clavier, en choisissant les options répertoriées dans les combats au tour par tour et en tapant des phrases pour interagir avec les PNJ autour de vous. Derrière ces contrôles apparemment grossiers se cache un nombre sans précédent d’innovations de gameplay; en utilisant les compétences uniques des membres du groupe, les joueurs pourraient résoudre des problèmes en dehors du combat en choisissant des serrures, en piratant des ordinateurs ou en parlant avec douceur. Les PNJ avaient leur propre programme au-delà de la gestion des magasins ou de l’aide au combat, et les membres du groupe refuseraient même de suivre les commandes des joueurs si cela allait à l’encontre de leur intérêt personnel. Ces fonctionnalités, combinées à des modifications permanentes des cartes de jeu basées sur les actions des joueurs, ont lancé l’idée d’un monde vivant, une friche nucléaire virtuelle qui existait pour lui-même, pas pour les joueurs.

Wasteland vs Remaster Comparaison de captures d’écran de Rock Paper Shotgun

Après la sortie de Wasteland 1, les fans attendaient avec impatience une nouvelle suite depuis plus d’une décennie; certains, en attendant, ont fini par créer leurs propres jeux qui s’appuyaient sur les mondes persistants et la résolution de problèmes non violents introduits par Wasteland. Le successeur spirituel le plus notable, la franchise Fallout, a pris les styles post-apocalyptiques de Wasteland et les a combinés avec une esthétique satirique Raygun des années 1950, laissant un seul personnage apporter un changement au paysage post-apocalyptique sombre et comique avec un mélange de combat et de non compétences de combat.

Terres désolées 2 et 3: retour au Colorado post-apocalypse

Une véritable suite de Wasteland est finalement sortie en 2014 après un Kickstarter très réussi. Wasteland 2, réalisé par les développeurs du Wasteland original, a poursuivi l’histoire des Desert Rangers et leur quête pour reconstruire la civilisation, combinant le jeu de rôle classique et la narration textuelle du premier jeu tout en ajoutant un système de combat au tour par tour plus tactique, comme à des titres comme X-COM et Shadowrun Returns.

Une capture d’écran de Wasteland 3 qui sort l’été 2020.

Le dernier jeu Wasteland, Wasteland 3, est entré en développement après avoir collecté plus de 2,75 millions de dollars sur la Fig. Prévu pour une sortie en mai 2020, Wasteland 3 sortira les Rangers de leur habitat désertique brûlé et sur le terrain hivernal des montagnes Rocheuses pour affronter un culte des renégats fous de drogue. Selon inExile Entertainment, Wasteland 3 s’appuiera sur le gameplay introduit dans Wasteland 2, rééquilibrant le système de combat au tour par tour tout en ajoutant une coopération à deux joueurs et un véhicule que les membres du groupe peuvent utiliser pour le transport et le combat. Pour tous ces changements, Wasteland 3 cherche à conserver l’élément essentiel qui a fait le premier jeu un succès en 1988: engagement à simuler un monde vivant dans lequel chaque personnage a sa propre histoire et les problèmes peuvent être résolus – ou aggravés – dans le les moyens les plus inattendus.

Terres désolées 3 sortira le 19 mai 2020 pour PC, PlayStation 4 et Xbox One.

