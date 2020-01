Histoire d’horreur américaine: 5 fois que nous avons aimé Madison Montgomery (et 5 fois que nous l’avons détestée)

Madison Montgomery est un personnage conflictuel dans American Horror Story. En dépit de montrer un côté doux caché, elle a passé la majeure partie de Coven à contrarier les autres sorcières avant sa deuxième mort aux mains de Kyle. Dans Apocalypse, Madison subit une sorte d’arc de rédemption après avoir été sauvé de l’enfer par Michael Langdon et donne tout dans la lutte contre l’Antéchrist pour protéger le clan.

Madison a fait des choses impardonnables au cours de ses multiples vies qui lui ont valu une place dans l’enfer de la vente au détail. Cependant, la jeune sorcière a montré qu’elle avait un cœur et était capable d’actes de bravoure compatissants et altruistes. Voici cinq fois que nous avons adoré Madison Montgomery et cinq fois nous l’avons détestée.

10 Je l’aimais: retenir Michael

Madison fait preuve d’un courage exceptionnel lors de la confrontation finale des sorcières avec Michael. Après avoir survécu à la guerre nucléaire, Madison accompagne Cordelia et Myrtle à Outpost 3 et utilise le fusil de Mme Mead pour blesser temporairement l’Anti-Christ, le retenant assez longtemps pour que le clan s’échappe avec Mallory.

Madison sait que c’est essentiellement une mission suicide en raison de la puissance de Michael. Cependant, elle tient bon et défend son clan contre l’homme qui l’a sauvée de l’enfer, ce que le vieux Madison ne ferait jamais.

9 La détestait: intimider les autres sorcières

Madison Montgomery est la méchante fille de l’Académie de Miss Robichaux à Coven. En dépit d’avoir des éléments sympathiques à son personnage, l’actrice intimide Zoe, Nan et Queenie et a rarement un mot gentil à dire à propos de personne sauf elle-même. Elle fait plusieurs commentaires désobligeants sur les autres sorcières et les considère comme une compétition pour Supremacy.

Madison a toujours été vindicative mais ses manières d’intimidation deviennent encore plus vicieuses après son premier contact avec la mort. Elle devient encore plus égoïste, ne se souciant que de son bien-être et ne tenant pas compte de la vie de ses soeurs sorcières.

8 Je l’aimais: libérer Moira

Madison et le sorcier Behold Chablis se rendent dans l’infâme maison du meurtre d’Apocalypse pour enquêter sur les origines de Michael Langdon. Sur place, ils rencontrent plusieurs esprits résidents de la maison, dont la grand-mère de Michael, Constance. Elle accepte de les aider à condition de retirer le fantôme de Moira de la maison.

Madison montre son côté doux et libère Moira malgré l’offre de bannir son esprit dans le placard. Moira la remercie en pleurant et Madison et Beerr enterrent ses os dans la tombe de sa mère, les réunissant enfin.

7 La détestait: laisser Zoe Dead

Madison montre à quel point elle peut être cruelle et sans cœur après avoir refusé de ramener sa compagne de sorcière Zoe d’entre les morts. Les sorcières sont invitées à exécuter les sept merveilles et Zoe meurt pendant le procès de transmutation. Cordelia implore Madison de ressusciter Zoé mais la sorcière refuse, tuant et ressuscitant une mouche pour passer le procès.

Cela a des conséquences désastreuses pour Madison alors que Kyle la tue par vengeance. Madison était jalouse de Zoé et c’est son envie qui a causé sa disparition et sa vie après la mort.

6 Je l’aimais: aider Violet

Madison pourrait avoir des problèmes avec Zoe, mais sa relation avec le sosie de Harmony Violet Harmon est plus positive. En visitant la maison du meurtre, Madison aide plus d’un esprit après avoir trouvé Violet pleurer sur sa relation fracturée avec Tate. La sorcière ramène les deux esprits perdus ensemble, fermant la porte de la maison derrière elle comme une conclusion symbolique à leurs retrouvailles.

Bien que Madison ait une séquence moyenne, elle a montré tout au long de American Horror Story qu’elle voulait, au fond, être aimée. Espérons que la sorcière trouvera son véritable amour – ou du moins rencontrera son match – si elle réapparaît dans une prochaine saison.

5 La détestait: tuer Misty

L’un des actes les plus déplorables de Madison comprend le meurtre de sang froid de Misty Day. Après s’être inquiétée que Misty soit la nouvelle Suprême et non elle, Madison prend une feuille du livre de Fiona Good et tue Misty, éliminant sa compétition pour la reine du clan.

Misty est l’un des personnages les plus purs et de bonne humeur d’American Horror Story et elle ne méritait pas sa deuxième mort ni sa trahison par une autre sorcière. Cependant, Misty se venge une fois qu’elle est revenue chez Miss Robichaux et a battu Madison sans pitié avant d’être confrontée à l’Axe-Man.

4 Je l’aimais: debout avec son clan

Madison est une personne changée après son séjour en enfer. Lorsque Michael la sauve dans Apocalypse, la sorcière est initialement ressentie envers Cordélia et les sorcières pour leur complaisance envers sa mort. Cependant, lorsque la guerre avec Michael commence, Madison reste avec le clan au lieu de faire défection prévisible et de rejoindre un allié plus fort.

Bien que Madison et Michael auraient été un couple de pouvoir intéressant, il est encore mieux de voir la sorcière embrasser son rôle dans le clan. Elle se tient contre ses soeurs sorcières pour la plupart de Coven mais, dans Apocalypse, elle se tient avec elles.

3 La détestait: s’immiscer dans la relation de Zoé et Kyle

Zoé et Kyle prennent un bon départ … jusqu’à ce que ses frères frères agressent Madison et que la sorcière les tue tous par vengeance. Bien qu’elle aide Zoe à le ramener d’entre les morts, Madison devient jalouse de leur connexion et force son chemin dans leur relation.

L’envie de Madison est sa perte alors que Kyle la tue finalement après qu’elle refuse de sauver la vie de Zoe. Madison devient également jalouse lorsque la voisine Luke s’intéresse à Nan et non à elle, mettant en valeur les profondeurs de son égoïsme.

2 l’aimait: “J’ai besoin d’une cigarette”

Après son retour de la mort pour la première fois, Madison livre une phrase accrocheuse qui est l’une de ses meilleures citations de l’émission. Misty Day utilise ses pouvoirs pour ramener Madison à la vie malgré le fait que la sorcière soit morte depuis un certain temps, et les premiers mots de Madison après sa terrible résurrection sont “J’ai besoin d’une cigarette.”

Cette ligne classique montre pourquoi le public aime Madison – ou, du moins, pourquoi il aime la détester. Sa moralité est ambiguë mais elle a du style et du sens même dans les situations les plus macabres.

1 La détestait: la tuer

Lorsque les téléspectateurs rencontrent Madison dans Coven pour la première fois, ils apprennent que la sorcière en difficulté a toujours eu un caractère fougueux. Les sorcières partagent les expériences qui les ont conduites chez Miss Robichaux et Madison révèle qu’elle a délibérément tué son réalisateur après avoir critiqué ses capacités d’actrice.

Madison a ses qualités mais, en particulier dans Coven, elle est une personne égoïste sans aucun égard pour le bien-être des autres. Elle peut être légèrement naïve en matière de romance, mais elle est aussi sournoise et rusée.

