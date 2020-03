Histoires étonnantes: la fin de la cave expliquée

Histoires étonnantes démarre avec une histoire d’amour mélodramatique dans le temps. La série originale Amazing Stories de Steven Spielberg de 1985 a été remaniée, avec la saison 1 contenant dix épisodes. La nouvelle série a été présentée en premier sur AppleTV + vendredi 6 mars 2020, avec un nouvel épisode disponible chaque semaine. L’épisode 1, “The Cellar”, ouvre la série à un rythme soutenu.

L’épisode commence avec Sam (Dylan O’Brien) et son frère Jake (Micah Stock) dans une ancienne ferme qu’ils ont été engagés pour rénover. Alors que Jake s’intéresse à l’histoire entourant la propriété, Sam est distrait par son téléphone et ne semble pas savoir ce qu’il attend de la vie. Le deuxième jour à la maison, Sam travaille dans la cave lorsqu’un orage soudain et massif sort de nulle part. Quelque chose d’étrange se produit et Sam est transporté dans le temps jusqu’en 1919.

Sam découvre bientôt qu’une jeune femme nommée Evelyn (Victoria Pedretti) vit dans la maison, fiancée à un homme plus âgé qu’elle ne veut pas épouser comme moyen pour elle et sa mère de sauver la maison familiale. Au cours de la semaine prochaine, alors que Sam découvre que la tempête est responsable de son saut dans le temps, il se lie avec Evelyn et accepte de la ramener avec lui jusqu’en 2019. En attendant le jour où la tempête peut les envoyer dans le temps, ils tomber amoureux et avoir une relation amoureuse secrète. Finalement, le fiancé d’Evelyn les affronte, et après avoir sauté dans le temps plusieurs fois, Sam finit par être piégé en 1919 et Evelyn en 2019.

Ce qui se passe dans des histoires étonnantes: la fin de la cave

Amazing Stories épisode 1, “The Cellar” est une histoire douce et classique, quoique un peu prévisible. Cela rappelle le film des années 80 Somewhere in Time, avec quelques éléments de suspense et quelques rebondissements quelque peu prévisibles de Back to the Future. Cela étant dit, les dernières minutes de l’épisode se déplacent si rapidement, il est facile de manquer ce qui se passe.

Avant que Sam ne retourne en 1919 pour récupérer Evelyn, il passe un bref moment dans le futur de 2034, où Evelyn, une chanteuse à succès, chante pour son petit garçon. À cause de ce moment, lorsque le faisceau tombe sur la jambe de Sam dans la cave, le piégeant pour que seule Evelyn puisse voyager jusqu’en 2019, il sait ce qui se passe et l’accepte. Plus tard, il écrit des lettres à Evelyn et à son frère Jake, leur racontant comment il a survécu et a pu vivre une vie de but en 1919. Cela libère Evelyn d’aller vivre sa vie comme elle l’a toujours voulu, entourée de musique et libre de faire ses propres choix. Vraiment la seule question qui reste est: qui est le père du petit garçon d’Evelyn en 2034?

Qui est le père de l’enfant d’Evelyn?

À bien des égards, “The Cellar” est une histoire d’amour classique. Dans cet esprit, le trope habituel d’une histoire d’amour aurait Sam comme le père de l’enfant d’Evelyn. Cependant, si tel était le cas, le garçon devrait avoir 14-15 ans en 2034, ce qu’il n’est clairement pas. Bien que la relation secrète de Sam et Evelyn ne soit présentée que comme un bref montage, rien n’indique qu’ils soient allés plus loin que les baisers. Même s’ils l’ont fait, cela ne semble pas pertinent pour l’histoire, car le petit garçon d’Evelyn a peut-être 6 ans.

C’est l’un des rebondissements qui rend le premier épisode de Amazing Stories intéressant. Si Sam n’est pas le père de l’enfant d’Evelyn, alors qui l’est? Serait-ce qu’Evelyn s’est retrouvée avec le frère de Sam, Jake? C’est une possibilité mais semble un peu trop pratique. Plus probablement, le père n’est jamais montré dans l’épisode parce qu’il fait partie de la vie future d’Evelyn qui n’a aucun lien avec Sam et son histoire. L’épisode ne révèle jamais le père du garçon, mais peut-être que cela n’a pas d’importance car Evelyn est heureuse et a la vie qu’elle a toujours voulue.

Sam et Evelyn sont nés à des moments différents

“The Cellar” s’ouvre avec Sam en 2019 en tant que jeune homme perdu et ennuyé. Il n’a pas trouvé son but et est étouffé par trop de choix. Evelyn, en revanche, en 1919 est mécontente car elle a trop peu de choix. Elle est obligée d’épouser un homme qu’elle n’aime pas et ne peut écouter que la musique qu’elle aime en secret. Elle a même le potentiel pour devenir chanteuse, mais elle n’aura jamais cette opportunité en 1919. Chacun d’eux est né dans une période qui les réprime personnellement.

C’est pourquoi, lorsque Sam est finalement piégé en 1919 et Evelyn en 2019, ils prospèrent chacun. Sam utilise ses compétences en construction pour démarrer une entreprise et travailler avec ses mains, tandis qu’Evelyn poursuit son chant et semble réussir, sur la base de l’affiche que Sam voit en 2034 montrant sa performance dans un théâtre célèbre. Ils sont chacun «nés pour une autre fois». Sam trouve le bonheur dans une vie simple et Evelyn le trouve par opportunité.

Histoires étonnantes “Le vrai sens de la cave”

“The Cellar” est en grande partie sur le destin tout en commentant les progrès et les pièges de la société moderne. En 1919, les femmes avaient très peu de choix dans la vie. Il leur était difficile de gagner leur vie par eux-mêmes et il était courant que les femmes se marient pour la stabilité et la sécurité financière. Evelyn, qui veut plus de la vie, se sent piégée en 1919 et trouve la liberté dans les opportunités de la vie moderne en 2019. D’un autre côté, Sam est perdu en 2019. Il est distrait par la technologie et n’a pas de motivation ni de but. Il est capable de retrouver ces choses en 1919 en menant une vie simple sans smartphones et autres distractions.

Cet épisode de Histoires étonnantes c’est aussi le destin. Alors que les événements se déroulent et vont piéger Sam et Evelyn à différentes périodes, on a l’impression qu’ils étaient destinés à être dans cette situation. La personnalité de Sam fonctionne mieux pour une vie simple, tandis que celle d’Evelyn convient à une époque où les passions artistiques peuvent être poursuivies. Il reste à voir si la série continuera à explorer ces thèmes.

