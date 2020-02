Histoires les plus populaires sur . de la semaine du 16 février 2020 – .

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles technologiques et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 16 février 2020.

Inscrivez-vous pour recevoir ces mises à jour tous les dimanches dans votre boîte de réception en vous inscrivant à notre newsletter électronique . Weekly.

Histoires les plus populaires sur .

La police d’Hawaï a arrêté mercredi une Bellevue, Washington.… Lire la suite

Le très attendu documentaire PBS Frontline sur l’ascension historique de 25 ans d’Amazon a été diffusé mardi soir. … Lire la suite

Les biochimistes ont créé la première carte en 3D à l’échelle atomique des protéines clés du coronavirus tueur, ouvrant de nouvelles possibilités pour développer des traitements et un vaccin. … Lire la suite

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré qu’il lançait un fonds Bezos Earth de 10 milliards de dollars qui accordera des subventions visant à lutter contre le changement climatique – une décision qui intervient moins d’un mois après que des centaines d’employés d’Amazon aient critiqué ce qu’ils considéraient comme le faible engagement de l’entreprise à s’attaquer au problème. … Lire la suite

Elon Musk semble mécontent du choix de son compatriote riche Uber Bill Gates dans les véhicules. … Lire la suite

SpaceX a lancé aujourd’hui 60 satellites supplémentaires pour sa constellation Internet haut débit Starlink sur une fusée Falcon 9, ce qui porte le nombre total à 300.… Lire la suite

À l’intérieur d’une arène à 30 miles au sud de Seattle – et dans l’arrière-cour de Jeff Bezos et Bill Gates – Sen.… En savoir plus

– Le fournisseur de logiciels de rémunération PayScale a nommé Kristin Boraas sa nouvelle avocate générale, responsable de la croissance du service juridique de la startup basée à Seattle. … Lire la suite

Les investisseurs mettent plus de jus derrière Peach, la startup de Seattle qui livre le déjeuner aux employés de bureau. … Lire la suite

Microsoft a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau centre d’ingénierie en Inde, doublant ainsi le nombre de pays où il a commencé ses opérations en 1990.… Lire la suite