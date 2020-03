Histoires les plus populaires sur . de la semaine du 1er mars 2020 – .

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles technologiques et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 1er mars 2020.

Parallèlement à sa préoccupation pour la propagation du coronavirus COVID-19, Avi Schiffmann était préoccupé par la propagation de la désinformation.

Un employé d'Amazon au siège de la société à Seattle a été testé positif pour le nouveau coronavirus qui se propage à travers le pays, selon un e-mail interne obtenu par ..

Microsoft recommande que tous ses employés de la région de Seattle qui peuvent faire leur travail à domicile le fassent pendant les trois prochaines semaines, jusqu'au 25 mars, dans le dernier effort pour contrer la propagation du nouveau coronavirus.

Amazon demande maintenant à tous ses employés de la région de Seattle qui peuvent faire leur travail depuis leur domicile de le faire jusqu'à la fin du mois de mars dans le cadre d'une épidémie de coronavirus en cours dans la région.

Les conseils fournis par les plus grands employeurs de Seattle pour le travail à domicile en réponse à l'épidémie de coronavirus affectent déjà le trafic matinal normalement dangereux de la ville.

L'Université de Washington adopte une nouvelle approche pour lutter contre la propagation des coronavirus dans le monde.

Un entrepreneur de Facebook basé à Seattle a été testé positif pour le coronavirus, a confirmé la société mercredi.

Une analyse évolutive basée sur les séquences génomiques d'échantillons de coronavirus COVID-19 prélevés sur des patients de la région de Seattle suggère que le nombre d'infections double environ tous les six jours, ce qui se traduit par des centaines d'infections au cours des six dernières semaines.

Alors que l'épidémie de coronavirus s'élargit, les responsables de la santé publique du comté de Seattle-King recommandent que les gens travaillent à domicile si possible – et que les grands rassemblements de personnes soient reportés si possible.