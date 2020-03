Histoires les plus populaires sur . de la semaine du 23 février 2020 – .

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles technologiques et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 23 février 2020.

Histoires les plus populaires sur .

Un prototype de la super-fusée Starship de SpaceX a été détruit ce soir lors d’un test de pression sur son socle dans les installations de la société au sud du Texas. … Lire la suite

Expedia Group licencie 12% de ses effectifs, soit environ 3 000 employés, dans le but de «rationaliser et concentrer» le géant du voyage en ligne basé à Seattle sous la direction de Barry Diller à la suite de l’éviction de son PDG et directeur financier à la fin de l’année dernière. … Lire la suite

Amazon Go va faire l’épicerie complète. Deux ans après le lancement d’une chaîne de dépanneurs sans caisses ni lignes de caisse, Amazon ouvre son premier magasin «Amazon Go Grocery» à Seattle mardi matin, élargissant ainsi l’empreinte pour les achats de type surveillance et signalant un défi plus grand au monde plus large de vente au détail de briques et de mortier. … Lire la suite

Note de l’éditeur: cette histoire et ce titre ont été mis à jour pour préciser que les salaires moyens incluent les paiements en espèces non salariaux tels que les primes, les frais de voyage, les plans 401K et les options d’achat d’actions. … Lire la suite

Un ancien employé de Microsoft a été reconnu coupable de 18 crimes fédéraux après avoir volé 10 millions de dollars de monnaie numérique à son ex-employeur et utilisé les fonds pour financer des achats extravagants, dont une maison au bord du lac de 1,2 million de dollars et un véhicule Tesla de 160 000 $. … Lire la suite

Alors que les gouvernements et les citoyens du monde entier se préparent et réagissent de manière variée aux différentes étapes de la pandémie de coronavirus, Bill Gates dit qu’il n’y a “pas de temps à perdre” et qu’un certain nombre de choses devraient se produire immédiatement pour faire face à la crise. … Lire la suite

Adam Bosworth, un cadre technique chevronné connu pour son travail dans des entreprises telles que Microsoft, Salesforce et Google, quitte son poste de vice-président d’Amazon Web Services, mais dit que le mystérieux projet qu’il dirige sera dévoilé «relativement bientôt» et a “Autant de potentiel que tout ce que j’ai jamais construit.” Bosworth, qui a rejoint Amazon en 2016, a déclaré dans un message sur LinkedIn qu’il travaillerait en tant que consultant indépendant pour un petit nombre de clients. … Lire la suite

Amazon a fait les gros titres mardi avec le lancement de son nouveau concept d’épicerie sans caissier à Seattle. … Lire la suite

Les récessions n’aident généralement pas les entreprises et les villes. … Lire la suite

