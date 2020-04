Histoires les plus populaires sur . de la semaine du 29 mars 2020 – .

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles technologiques et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 29 mars 2020.

Fermez le pays. Intensifiez les tests. Développer des traitements et un vaccin en utilisant des données. … Lire la suite

Le chef de la logistique d’Amazon a rédigé un article de blog jeudi, quelques heures après qu’une note de service divulguée a révélé un aperçu peu flatteur de la stratégie de relations publiques de l’entreprise envers un employé d’entrepôt licencié qui a organisé une sortie à New York cette semaine. … Lire la suite

La NASA restaure une représentation graphique ondulée de son acronyme, connu sous le nom de «ver», sur une place de choix, 28 ans après sa consignation dans la poubelle de l’histoire de l’espace. … Lire la suite

Bill Gates continue de s’exprimer sur la crise du COVID-19. … Lire la suite

Un vétéran de la technologie et un «savant» de l’impression 3D se sont associés à d’autres membres de l’industrie, des soins de santé et du gouvernement pour lancer Maker Mask, un organisme à but non lucratif de Seattle créant des masques de protection réutilisables approuvés médicalement à l’aide d’imprimantes 3D quotidiennes. … Lire la suite

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a prolongé jeudi la décision de l’État «Rester à la maison, rester en bonne santé» pour un mois supplémentaire. … Lire la suite

Les entreprises de l’État de Washington qui ne respectent pas le gouvernement… En savoir plus

La startup basée à Seattle, Rover, a licencié 41% de ses effectifs aujourd’hui en raison de l’impact économique et de l’incertitude de l’épidémie de COVID-19. … Lire la suite

Au moins 30 des centres de distribution qui alimentent les activités de commerce électronique d’Amazon ont des épidémies de COVID-19, selon les informations locales et les comptes des employés. Les cas de montage provoquent des débrayages, de la frustration et un défi sans précédent pour une entreprise de technologie qui se trouve au centre de la pandémie de coronavirus. … Lire la suite

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, est peut-être l’une des personnes les plus riches du monde, mais même lui a parfois du mal à faire face aux énormes changements sociaux provoqués par la pandémie de coronavirus. … Lire la suite