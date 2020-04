Histoires les plus populaires sur . de la semaine du 5 avril 2020 – .

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles technologiques et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 5 avril 2020.

Une «réponse à tous» redoutée sur un e-mail contenant des centaines de personnes suffit généralement à vous donner des maux d’estomac. … Lire la suite

Le livre de 1995 de Bill Gates, «The Road Ahead», prévoyait la façon dont l’informatique personnelle et Internet changeraient tout dans la vie telle que nous la connaissions. … Lire la suite

Redfin supprimera 7% de son personnel et fournira des centaines d’agents en raison de la baisse de la demande de logements dans le contexte de la crise COVID-19. … Lire la suite

Les habitants de la région de Seattle prennent très au sérieux le mandat de distanciation sociale de l’État de Washington. … Lire la suite

Parlez de devenir viral. Avi Schiffmann, le lycéen de 17 ans de Mercer Island, Washington, juste à l’extérieur de Seattle, a commencé à travailler sur son site Web d’information sur les coronavirus – ncov2019.live – début janvier. … Lire la suite

Aussi douloureux que d’être témoin des rues vides et des devantures de magasins du centre-ville de Seattle et de la ville, il est utile de comprendre que ce vide est à quoi ressemble l’amour. … Lire la suite

Reflétant un sentiment véhiculé dans certains points chauds COVID-19, le gouvernement… En savoir plus

Bill Gates a poursuivi ses entretiens avec les médias ce week-end, apparaissant sur CBS This Morning et FOX News dimanche pour parler de l’épidémie de COVID-19 qui a tué près de 70 000 personnes dans le monde et près de 10 000 aux États-Unis… Lire la suite

De plus en plus de personnes commandent des produits d’épicerie en ligne en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, ce qui a entraîné un changement permanent des achats des consommateurs – et une augmentation des revenus géante pour Amazon. … Lire la suite

Selon le Washington Post, le ministère de l’Éducation de New York interdit l’utilisation de Zoom pour les cours d’apprentissage en ligne et recommande plutôt des équipes Microsoft. … Lire la suite