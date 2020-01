Histoires les plus populaires sur . de la semaine du 5 janvier 2020 – .

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles technologiques et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 5 janvier 2020.

Histoires les plus populaires sur .

LAS VEGAS – La réalité parallèle devient une réalité réelle. … Lire la suite

LAS VEGAS – CES ne démarre officiellement que mardi. … Lire la suite

Près d’un an après avoir démissionné de son poste de PDG du groupe Zillow basé à Seattle, Spencer Rascoff s’est tourné vers la scène technologique et de démarrage dans sa ville natale de Los Angeles, menant le lancement d’une société de nouvelles et d’événements pour couvrir tout cela: dot. LA. … Lire la suite

Starbucks offre aux employés des abonnements gratuits à l’application de méditation, Headspace, dans le cadre d’une campagne visant à améliorer la santé mentale de son personnel. … Lire la suite

Zume ferme son bureau d’ingénierie de Seattle en raison de licenciements généralisés dans la société de robotique de fabrication de pizzas. … Lire la suite

KENT, Washington – L’effort spatial du milliardaire amazonien Jeff Bezos a désormais officiellement plus d’espace. … Lire la suite

Le fabricant de papier hygiénique Charmin a présenté trois nouvelles innovations technologiques au CES 2020 conçues pour améliorer l’expérience des toilettes, y compris RollBot, un «copain robot pooptime».… En savoir plus… En savoir plus

Selon un nouveau rapport, Microsoft a jeté son dévolu sur un immense nouveau bureau dans sa ville natale de Redmond, Washington, signe que l’appétit du géant de la technologie pour la croissance s’étend au-delà du réaménagement massif de son campus central. … Lire la suite

LAS VEGAS – 5G; intelligence artificielle; maisons connectées; streaming multimédia; jeux en nuage; réalité mixte; transport électrique; télémédecine; robots basés sur les tâches; et plus. … Lire la suite

Cela fait quelques semaines depuis la disparition de Vicis, le fabricant de casques de football de haute technologie de Seattle, qui a licencié tous ses employés et a été mis sous séquestre par son conseil d’administration juste avant Noël. … Lire la suite