Histoires les plus populaires sur . de la semaine du 8 mars 2020 – .

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles technologiques et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 8 mars 2020.

Inscrivez-vous pour recevoir ces mises à jour tous les dimanches dans votre boîte de réception en vous inscrivant à notre newsletter électronique . Weekly.

Histoires les plus populaires sur .

Suivez @. pour les mises à jour. Envoyez-nous un conseil de nouvelles. … Lire la suite

T-Mobile et Sprint se préparent pour la vie en tant que société combinée et ont révélé jeudi une structure de direction remaniée pour le «nouveau T-Mobile». La nouvelle équipe de direction a révélé aujourd’hui dans un dossier auprès de la SEC, des cadres de T-Mobile et Sprint, certains employés conservant leurs fonctions actuelles et d’autres reprenant de nouveaux postes. … Lire la suite

En réponse à l’épidémie de coronavirus, les restrictions sur les voyages en Europe seront étendues à la Grande-Bretagne et à l’Irlande lundi – et le président Donald Trump a déclaré aujourd’hui que les limites des voyages à partir de points chauds nationaux tels que la région de Seattle étaient également à l’étude. … Lire la suite

L’emballage du sac à dos appartient au passé – du moins pour les prochaines semaines. … Lire la suite

De nouvelles projections suggèrent que 1 100 personnes dans l’État de Washington ont été infectées par le coronavirus SARS-CoV-2, et que l’épidémie pourrait être due à une augmentation rapide. … Lire la suite

Amazon Care propose une assistance à la Fondation Bill & Melinda Gates pour un plan de livraison de kits de test de coronavirus dans les foyers de Seattle, rapporte CNBC. … Lire la suite

Une équipe d’entrepreneurs de Seattle à la recherche d’une réponse pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus a développé un bracelet intelligent qui vibre si la personne qui le porte essaie de toucher son visage. … Lire la suite

Un site de dépistage des coronavirus au volant, installé dans un hôpital de l’Université de Washington, pourrait servir de modèle pour de telles installations dans la région de Seattle – et peut-être dans tout le pays. … Lire la suite

L’État de Washington annule les événements avec plus de 250 participants dans trois comtés jusqu’à la fin du mois de mars, gouvernement… En savoir plus

Bill Gates quitte le conseil d’administration de Microsoft, 45 ans après avoir cofondé l’entreprise avec son ami d’enfance Paul Allen. … Lire la suite