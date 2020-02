Histoires les plus populaires sur . de la semaine du 9 février 2020 – .

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles technologiques et de démarrage de la semaine dernière. Voici les histoires les plus populaires sur . pour la semaine du 9 février 2020.

Inscrivez-vous pour recevoir ces mises à jour tous les dimanches dans votre boîte de réception en vous inscrivant à notre newsletter électronique . Weekly.

Histoires les plus populaires sur .

Les experts en tremblements de terre disent que les codes du bâtiment actuels ne reflètent pas les caractéristiques les plus risquées de la géologie de la région de Seattle – mais les perspectives de survie semblent bien meilleures si le Really Big One peut simplement tenir encore quelques années. … Lire la suite

Bill Gates a parlé avec un large optimisme du potentiel de la technologie pour relever certains des plus grands défis de la planète, mais a donné un ton inquiétant vendredi en discutant de la menace posée par le coronavirus alors que l’épidémie dépasse les meilleurs efforts des médecins et des agents de santé. … Lire la suite

Un juge fédéral a suspendu les travaux sur un contrat cloud très contesté que le ministère de la Défense a attribué à Microsoft en novembre. … Lire la suite

Jeff Bezos est l’acheteur déclaré d’immeubles de premier ordre. … Lire la suite

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, était de retour aux Oscars dimanche soir et même s’il n’y avait pas d’hôte officiel, les comédiens Steve Martin et Chris Rock en ont pris note dans un monologue qui a ouvert le spectacle. … Lire la suite

Des réductions sont à venir chez Expedia Group, selon le dossier réglementaire annuel du géant du voyage basé à Seattle et les commentaires du président Barry Diller lors de son appel aux résultats jeudi. … Lire la suite

Note de l’éditeur: Ce qui suit est un article invité rédigé par David Glick, CTO chez Flexe, une startup logistique de Seattle. … Lire la suite

La facture fiscale d’Amazon est devenue un paratonnerre dans un débat national sur les inégalités économiques et Seattle est en première ligne. … Lire la suite

Les cadres techniques auront bientôt une nouvelle option de vol direct de Seattle à Bangalore, en Inde, grâce à une alliance sur la côte ouest entre Alaska Airlines basée à Seattle et American Airlines. … Lire la suite

La société de technologie de paiement Stripe a fermé son bureau d’ingénierie de Seattle pendant deux jours cette semaine par mesure de précaution après avoir appris mercredi qu’un employé en visite de Singapour avait contacté, avant son arrivée aux États-Unis, une personne qui avait par la suite reçu un diagnostic de coronavirus, la maladie connue sous le nom de COVID -19. … Lire la suite