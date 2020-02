Hit Mystery Film Knives Out obtient officiellement une suite

Les fans de Daniel Craig et les accents ridicules du Sud se réjouissent: le polar de Rian Johnson, acclamé par la critique, reçoit un suivi. Le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, a annoncé la suite de l’appel de résultats de la société au troisième trimestre. Le film a suscité un buzz critique après sa sortie à la fin de l’année dernière, ce qui s’est traduit par une solide performance au box-office, avec un brut mondial approchant rapidement la barre des 300 millions de dollars.

Surtout connu pour avoir dirigé le film The Star Jedi, le dernier Jedi de Star Wars, Johnson avait déjà indiqué dans des interviews qu’il souhaitait faire un suivi de Knives Out, avec le gentleman détective de Craig, Benoit Blanc, dans une nouvelle affaire. Feltheimer a également laissé entendre que Lionsgate estime que le film a un potentiel de franchise.

Dans notre revue Knives Out, Rafael Motamayor a salué le film comme une “déconstruction tranchante du genre polar”. Le film n’est pas la seule incursion de Johnson dans le genre – ses débuts de réalisateur Brick ont ​​joué avec les conventions de la fiction mystère, avec une touche plus dure. Quant à Craig, vous pouvez le voir dans le prochain film de Bond No Time to Die, qui sortira en salles en avril.

