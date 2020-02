Hitwise ferme ses portes après la fermeture de Jumpshot

Hitwise a annoncé la fermeture de ses opérations après plus de 20 ans d’activité.

Dans un communiqué sur son site, la société a expliqué que la fermeture soudaine est le résultat d’une tournure inattendue des événements, déclarant:

«En raison d’événements hors de notre contrôle, Hitwise met fin à ses opérations. C’est un moment très triste pour nous chez Hitwise après 20 ans de fonctionnement fournissant la première mesure en ligne sur le marché. Nous sommes très fiers de l’excellente entreprise et des produits de pointe que nous avons construits au fil des ans. Nous tenons à remercier nos clients du monde entier pour leur précieux partenariat ainsi que pour leur compréhension et leur soutien dans la gestion de cette tournure inattendue des événements. »

Bien que la déclaration sur ce site soit assez vague, la «tournure inattendue des événements» pourrait être une référence à la fermeture récente de la filiale de technologie marketing d’Avast, Jumpshot.

La connaissance des consommateurs

Jumpshot était une ramification du fabricant d’antivirus Avast qui vendait des informations sensibles, telles que ce que les consommateurs recherchaient, cliquaient et installaient sur leurs ordinateurs, à des sociétés comme Hitwise.

Alors qu’Hitwise a commencé comme une entreprise qui mesurait le trafic Internet, en 2016, la société a commencé à offrir aux consommateurs des informations sur les consommateurs, y compris ce que les utilisateurs recherchent ainsi que des données démographiques. Certains de ses plus grands clients incluent Ikea, Conde Nast, Expedia, eBay, Walmart, ABC et une foule d’autres entreprises bien connues et populaires.

Cependant, environ une semaine après l’annonce de la fermeture de Jumpshot, Hitwise a envoyé une lettre à ses clients dans laquelle elle expliquait que les informations des consommateurs seraient «suspendues» jusqu’à nouvel ordre.

Dans le dernier avis client de l’entreprise, Hitwise a expliqué aux clients qu’ils auront accès à ses plateformes jusqu’à la mi-mars. La société a également révélé qu’elle avait négocié un essai gratuit complet de 60 jours pour SimilarWeb qui sera mis à la disposition de tous les clients actuels de Hitwise.

Via AdAge