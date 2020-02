HMD Global (Nokia) ne participera pas à l’exposition mondiale MWC 2020

En raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses entreprises du secteur mobile et technologique ont décidé de ne plus participer au prochain salon mondial Mobile World Congress 2020 qui devrait se tenir à Barcelone dans quelques jours. Chaque jour qui passe la liste des entreprises qui ne participeront plus au salon s’allonge de plus en plus. Aujourd’hui, en particulier, HMD Global a annoncé son retrait du salon.

HMD Global annule sa participation au MWC 2020

Malgré la société finlandaise HMD Global avait déjà prévu d’apporter officiellement de nombreux produits intéressants lors du salon Mobile World Congress 2020, annoncé aujourd’hui par avoir annulé sa participation. La cause réside clairement dans la propagation du coronavirus. En fait, pour HMD Global, la santé et la sécurité des employés, des clients et de toutes les parties impliquées est la priorité absolue. L’entreprise a en effet déclaré:

«Nous pensons que la décision la plus prudente est d’annuler notre participation au Mobile World Congress et nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à la GSMA et aux autres autorités pour leurs efforts inlassables pour relever les défis liés à Covid-19. Nous souhaitons souligner la manière dont ils bénéficient de notre plein soutien à cet égard. “

Pour cette raison, nous ne verrons aucun nouveau smartphone Nokia lors du prochain salon technologique du MWC 2020 qui se tiendra en quelques jours. La situation est actuellement assez compliquée. Au début, en fait, la GSMA avait confirmé qu’il y aurait toujours le salon de la technologie. Cependant, compte tenu du retrait de nombreuses entreprises, la GSMA décidera d’ici vendredi 14 février d’annuler ou non le MWC 2020.