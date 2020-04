ho.Mobile a récemment mis à jour son application

La deuxième marque de Vodafone Italia, l’opérateur virtuel ho.Mobile, a récemment décidé de mettre à jour son application officielle pour les plates-formes Android et iOS.

Le 9 avril 2020, il a publié les nouvelles mises à jour, déjà disponibles sur Google Play et sur l’Apple Store. Découvrons toutes les nouvelles récemment introduites.

ho.Mobile met à jour son application officielle

Dans la nouvelle version ho.Mobile, 1.0.22 pour iOS et 1.0.25 pour Android changé l’affichage des notifications dans l’application et créé un centre de notification pour consulter les communications personnelles avec leurs clients. Pour le moment, à l’exception de tout changement dans les prochains jours, les offres d’attaque des opérateurs peuvent être activées pour les nouveaux clients à partir de seulement 4,99 € par mois.

Le moins cher s’appelle Voix et attend minutes et SMS illimités vers les 50 Go de trafic Internet. Les coûts varient selon l’opérateur d’origine, par exemple les utilisateurs qui viennent d’Iliad, Fastweb et les opérateurs virtuels ne paient que 4,99 euros par mois. Les utilisateurs qui viennent de Tim et WindTre paieront des frais de 9,99 euros par mois.

Le premier peut l’activer directement en ligne sur le site officiel de l’opérateur et paiera une première dépense de 5,99 euros, dont 4,99 euros le premier mois à l’avance et 99 cents pour le prix de la carte SIM, le coût d’activation est gratuit. Ce dernier, en revanche, ne pourra y souscrire que dans les magasins agréés et paiera des frais d’activation de 9,99 euros incluant le prix de la nouvelle SIM rechargeable. Il vous suffit de jeter un œil au site officiel et de télécharger la nouvelle application.