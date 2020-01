ho.Mobile défie Iliad avec l’offre Voice pour seulement 4,99 € par mois

L’opérateur virtuel de Vodafone, ho.Mobile, a décidé de lancer une guerre contre le concurrent Iliad avec le nouvelle offre nommé Voix pour seulement 4,99 euros. Il s’agit de tenter de contrer l’offre lancée par l’opérateur français début octobre 2019.

La nouvelle a été rapportée par le site Web mondomobileweb, selon laquelle l’opérateur devrait lancer dans les prochaines heures les deux nouvelles options respectives avec la dénomination J’ai 4,99 et 9,99. Découvrons tous les détails ensemble.

ho.Mobile lance le gant à Iliad

Avant de présenter les différentes options, nous souhaitons annoncer que le prix mensuel change selon l’opérateur d’origine. l’offre I. 4,99 attendu minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, SMS illimités vers tous e 50 Go du trafic Internet de base 4G à une vitesse maximale de 30 Mpbs. Le prix est de 4,99 euros avec un coût d’activation de 0,99 euros. L’offre est accessible aux utilisateurs provenant de Iliad, Fastweb Mobile et tout opérateur virtuel.

L’offre nommée j’ai 9,99 le prédit même paquet de la précédente, soit des minutes et SMS illimités vers tous les numéros nationaux et 50 Go de trafic Internet de base 4G au prix de 9,99 euros par mois. Cela ne peut être activé que par de nouveaux clients de Tim, Wind, 3 Italia et Vodafone. Les deux offres peuvent être activées sur le site officiel de l’opérateur ou dans n’importe quel magasin participant.

Je vous rappelle que l’opérateur virtuel propose un service nommé ho.fficina ce qui aide tous les utilisateurs qui ont besoin de passer à ho, de configurer la nouvelle carte SIM, de gérer leur offre et les services offerts et enfin de résoudre tout problème que vous rencontrez. En fait, il y a des questions plus populaires auxquelles on a déjà répondu, pour accélérer le processus de demandes des utilisateurs. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’opérateur.