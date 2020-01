ho Mobile fait face à Kena avec son offre ho. 8,99 €

Les accords à bas prix de Vodafone avec l’opérateur virtuel de Tim, Kena Mobile, offrent aux clients de ce dernier le transfert du numéro et l’activation simultanée duoffre i Mobile 8,99 €. Le tarif, disponible en ligne et dans les points de vente de l’opérateur, peut également être demandé par ceux qui transfèrent le numéro auprès de l’opérateur Daily Telecom et par les clients qui décident d’activer un nouveau numéro. Voici ce qui vous permet d’obtenir et comment l’activer.

Passez à ho Mobile: pour les clients Kena et Daily Telecom, l’offre ne coûte que 8,99 € par mois!

Les clients qui font le portabilité des numéros par l’opérateur virtuel Kena Mobile ou par le responsable Daily Telecom, ainsi que les clients qui en demandent un nouvelle ligne i Mobile, ont la possibilité d’activer l’offre extraordinaire que j’ai. 8,99 €, ce qui vous permet de recevoir chaque mois:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

50 Go de trafic de données en 4G Basic

La promotion peut être demandée via le site officiel du manager, qui offre la possibilité de recevoir la SIM par courrier; ou pour le récupérer auprès d’un des marchands de journaux affiliés. Les clients peuvent toutefois décider d’acheter la nouvelle carte SIM également en se rendant dans l’un des 3000 magasins de l’opérateur.

L’opérateur I Mobile vous permet de l’obtenir en en soutenant un dépense initiale de seulement 18,99 euros. Les dépenses mensuelles, cependant, les montants pour seulement 8,99 euros et comprend également des services supplémentaires, donc: le message texte que j’ai. appelé, appel en attente et renvoi d’appel; navigation sur hotspot et numéro gratuit. Même l’application officielle peut être téléchargée gratuitement par les clients qui peuvent l’utiliser pour surveiller l’état de la promotion.