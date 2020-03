Ho.Mobile lance les 3 offres jusqu’à 70 Go pour conquérir tous les clients

Les clients qui doivent actuellement changer d’opérateur peuvent compter sur l’opérateur ho.mobile. L’opérateur virtuel Vodafone a lancé sur son site officiel une liste d’offres mobiles dédiées à tous ceux qui souhaitent faire un changement.

Les offres que nous prenons en considération et qui sont actuellement disponibles en ligne sont appelées I. 5,99, je l’ai. 8,99 et ho. 12.99. Ces trois offres peuvent être activées dans la version «attaque opérateur» et cela signifie que tous les opérateurs téléphoniques ne peuvent pas être impliqués.

Voyons les principales caractéristiques qui parviennent à susciter un fort intérêt pour les consommateurs.

Ho.Mobile récompense les nouveaux clients: cela commence par l’offre de 5 €

Pour activer l’une des offres mentionnées, il y a la page officielle suivante avec laquelle vous pouvez acheter la nouvelle carte SIM.

Les trois offres contiennent les seuils suivants:

I. 5.99: l’offre comprend des minutes illimitées pour rester en contact avec n’importe quel numéro fixe national, des SMS illimités vers les 70 gigaoctets pour surfer en 4G. Le coût mensuel est de 5,99 Euros et peut être activé par des clients appartenant à Iliad, Fastweb, PosteMobile, Coop et à d’autres opérateurs virtuels.

I. 8,99: des minutes illimitées peuvent être consommées chaque mois pour communiquer avec n’importe quel numéro national sans frais de connexion, des SMS illimités vers les 50 gigaoctets de trafic de données de navigation 4G. Le coût mensuel est de 8,99 Euros et peuvent être activés par Kena Mobile, les clients de Daily Telecom et ceux qui choisissent l’activation d’un nouveau numéro de téléphone.

I. 12.99: des minutes illimitées peuvent être utilisées pour rester en contact avec n’importe quel numéro fixe-mobile, des SMS illimités et 50 concerts en 4G au prix de 12,99 Euros par mois. Activé par les clients Tim, Wind Tre et Vodafone.