Ho.Mobile propose 3 offres pour arrêter Tim, Vodafone et Wind Tre

Le deuxième opérateur de Vodafone, ho.mobile, propose des offres pour attirer l’attention des clients qui souhaitent modifier leur tarif.

Jusqu’à nouvel ordre, l’opérateur ho.mobile met à disposition sur son site officiel les initiatives commerciales suivantes: I. 5,99, je l’ai. 8,99 et ho. 12.99. Les trois offres en question sont proposées dans la version d’attaque opérateur, ce qui signifie que tous les clients ne peuvent pas être impliqués. L’opérateur d’origine doit être lu attentivement car l’activation est ciblée.

Voyons en détail quels sont les clients qui peuvent demander les offres et les seuils qui en font partie.

Ho.Mobile se renforce avec des offres à partir de 5,99 €

l’offre I. 5.99 fournit des minutes illimitées pour rester en contact avec n’importe quel numéro fixe national mobile, des messages texte illimités à tous et 70 giga Navigation 4G. Le coût mensuel est de 5,99 Euros et l’activation est destinée aux clients Iliad, Fastweb, PosteMobile et CoopVoce.

L’offre que j’ai. 8,99 comprend des minutes illimitées pour rester en contact avec n’importe quel numéro fixe national mobile, des messages texte illim 50 gig Navigation 4G. Le coût mensuel est de 8,99 Euros et l’activation a tendance à affecter les clients qui utilisent actuellement Kena Mobile, Daily Telecom et de nouveaux numéros de téléphone.

l’offre I. 12.99 fournit des minutes illimitées pour rester en contact avec n’importe quel numéro fixe national mobile, des messages texte illimités à tous et 50 gig du trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 12,99 Euros et peut être activé par les clients qui viennent de Tim, Vodafone, Wind et 3 Italia.

Voici la page officielle pour demander l’activation.