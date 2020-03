Ho.Mobile propose deux offres de 50 et 70 Go à ceux qui changent d’opérateur

Pour ceux qui recherchent une nouvelle offre et en même temps changer d’opérateur, ils peuvent consulter les initiatives ho.mobile. La deuxième marque Vodafone a décidé de relancer la liste des offres mobiles pour les nouveaux clients.

Les offres dont nous voulons parler dans cet article sont considérées comme les moins chères car les prix mensuels sont très bas. Les noms de ces initiatives sont les suivants: I. 5,99 et ho. 8,99.

L’activation peut être demandée chez les revendeurs officiels et également via le site officiel de l’opérateur téléphonique.

Passer à ho.mobile: offres au prix de 5,99 et 8,99 euros

Ceux qui souhaitent activer l’une des deux offres doivent être très prudents étant donné que l’activation est limitée. Appartenant à la version «attaque opérateur», tous les clients ne peuvent pas demander l’achat et par conséquent certains opérateurs téléphoniques sont pris en considération.

Les seuils sont satisfaisants: il existe de nombreuses minutes, sms et jig pour permettre aux consommateurs d’être en contact avec n’importe quel numéro et de surfer sur Internet avec une large disponibilité du trafic de données.

l’offre I. 5.99 comprend des minutes illimitées chaque mois pour appeler tous les numéros nationaux sans frais de connexion, SMS illimités vers tous les numéros mobiles et 70 giga du trafic de données à la vitesse 4G. Le coût mensuel est de 5,99 Euros et peut être activé par les clients appartenant à Iliad, PosteMobile, Fastweb et à d’autres opérateurs virtuels, à l’exception de Kena Mobile et Daily Telecom.

L’autre offre, ho.8.99, est composé de minutes illimitées vers tous les numéros fixes nationaux, de SMS illimités vers tous les e 50 gig du trafic de données 4G. Le coût mensuel est de 8,99 Euros et peut être activé par les nouveaux numéros, les clients Kena et Daily Telecom.