Hollywood Backup Singers instrument qui peut chanter vos paroles – .

Dans Logic Pros d’aujourd’hui, nous allons plonger profondément dans les nouveaux chanteurs de sauvegarde EastWest Hollywood. Le puissant instrument d’échantillonnage vocal ajoute un trio de chanteurs hollywoodiens emblématiques à votre bibliothèque Logic Pro X et directement sous le bout de vos doigts. EastWest est un acteur majeur du jeu d’instruments d’échantillonnage haut de gamme depuis un certain temps maintenant et sa dernière donne aux producteurs la capacité incroyable de programmer trois chanteurs de même durée, sinon plus emblématiques, à leur goût. Allez sous le saut pour tout.

Hollywood Backup Singers

Hollywood Backup Singers est facilement l’une des meilleures bibliothèques d’échantillons vocaux pour ce qu’il fait, mais cette chose est bien plus que votre collection moyenne d’enregistrements vocaux sans licence que vous pouvez échantillonner dans vos chansons. Avec environ 9 Go de patchs vocaux méticuleusement enregistrés, les échantillons de chanteurs de sauvegarde vont de votre collection typique d’Ooohs et Aaahs à base de voyelles aux patchs multi-instruments avec des paramètres de commutation / modulation de touches intelligentes et des bizarreries / bruits vocaux. Il s’agit d’un instrument plug-in vocal complet avec un contrôle précis sur la configuration du microphone, des effets de classe mondiale, des options de performance, etc. Contrairement à votre instrument vocal moyen, le produit Hollywood Backup Singers d’EastWest utilise la puissante technologie WordBuilder de la société qui permet à ses échantillons vocaux merveilleusement enregistrés de chanter réellement les paroles que vous voulez.

Voici un bref aperçu du contenu inclus dans Hollywood Backup Singers:

Environ. 9 Go d’échantillons 24 bits / 44,1 kHz avec 3 mixages

Collection de 87 fichiers d’instruments

Plus 588 phrases vocales solo expressives (dans toutes les touches)

Le logiciel WordBuilder transforme le texte en mots chantés

222 phrases WordBuilder prédéfinies dans 4 sous-catégories (mots communs, Gospel, Pop ou Soul)

EastWest a également apporté de sérieux talents pour cette collection. Durga et Lorelei McBroom (les chanteurs de sauvegarde de Pink Floyd pendant de nombreuses années), aux côtés de C.C. Les blancs (Lenny Kravitz, Al Green, Jason Mraz et Crosby, Stills & Nash) sont en pleine forme ici. Tout a également été enregistré dans l’emblématique Studio 3 d’EW – une salle connue pour ses enregistrements emblématiques, y compris tout, du chef-d’œuvre des Beach Boys Pet Sounds à Blondie, en passant par Ariana Grande, Frank Ocean et la bande sonore primée de Lady Gaga Academy “A Star Is Born”. .

Instruments:

Hollywood Backup Singers fonctionne comme à peu près n’importe quel autre instrument plug-in pour la plupart. Vous chargez l’un des nombreux instruments vocaux à partir du navigateur sur le hub d’instruments gratuit d’EW Play 6 et vous êtes prêt à partir. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ces instruments vont des diverses voyelles et des sons de consonance tonique jusqu’aux phrases en solo et aux coups de langue de chaque touche. La fonctionnalité de chacun varie légèrement, y compris celles avec des interrupteurs à clé – des touches désignées sur votre contrôleur MIDI pour basculer entre différents jeux d’échantillons à la volée – à des instruments séparés qui vous permettent de jouer des accords sur la moitié inférieure de votre clavier et des phrases solo sur le dessus .

Les options sont assez étendues pour quelque chose qui se concentre uniquement sur les chanteurs de fond si vous me demandez et est facilement parmi les plus impressionnants que j’ai expérimentés en son genre. L’ensemble Combo MOD est un favori particulier parmi le lot ici, en particulier la sous-catégorie Xfde à l’intérieur. Vous trouverez ici des patchs combo avec une paire de sons de voyelle que vous pouvez facilement estomper entre (par exemple de Mmmmm à Ooooh, par exemple) en utilisant la molette de modulation de votre contrôleur pendant la performance ou programmée après coup dans votre DAW.

Interface du lecteur de sauvegarde des chanteurs:

L’aspect de la page Player de HBS est l’endroit où les utilisateurs contrôlent le son de l’instrument choisi. Cela inclut des éléments indispensables comme l’enveloppe AHDSR, l’accordage / pan / volume master out, la réverbération par instrument / master (nombre massif de types de réponse, pré-retard et contrôle de la quantité) et certains contrôles de performance (Portamento, Legato, etc.) .

Vous ne pouvez pas enregistrer des chanteurs aussi incroyables sans un micro tout aussi performant, ce qui explique probablement pourquoi EastWest a utilisé des frappeurs de l’industrie tels que le Neumann U47, un Telefunken 251 et un Shure SM7 (entre autres) lors de l’enregistrement de la bibliothèque d’échantillons vocaux HBS. Et nous obtenons également un niveau de contrôle assez détaillé sur la configuration du microphone à trois broches à l’intérieur du plug-in. Cela inclut le volume et l’équilibre du panoramique des micros proches, arrière et de la pièce. Bien que certains types d’instruments vocaliques et de phrases expressives dans la bibliothèque intégrée – désignés par «LES» lorsque vous les sélectionnez dans le navigateur – comportent également une quatrième configuration de microphone qui a été exécutée dans une enceinte Leslie pour une subtilité effet de chœur. Ces options de micro sont idéales pour faire en sorte que la partie vocale soit assise dans un projet particulier comme vous le souhaitez, que ce soit des voix distantes et aérées trempées dans la réverbération, une approche pop serrée et en direct ou peut-être quelque chose de bien assis entre les deux.

Mixeur et FX:

Il y a aussi une page de mixage complète avec FX intégré. EastWest a amené certains de ses amis pour la balade ici et nous sommes en très bonne compagnie, c’est le moins qu’on puisse dire. Cela inclut un égaliseur et une compression de style bande de canal SSL ainsi qu’un compresseur de bus stéréo pour terminer les choses. L’émulation d’ampli (Aguilar, Fender, Roland, Marshall, Mesa, etc.), la merveilleuse prise de distorsion multibande d’Ohmicide, le retard, une douce sorte d’effet de style doubleur et la réverbération à convolution sont également inclus. Pour ma part, je préfère généralement garder mes sons secs de l’instrument logiciel et utiliser à la place FX et mon Ohmicide de Logic, mais dans ce cas, je devrai peut-être repenser certaines choses. De toute façon, les FX sont ici en pleine force.

Générateur de mots:

Même la meilleure bibliothèque d’échantillons vocaux aura du mal à chanter avec votre prochain hit. Mais la puissante technologie WordBuilder d’Hollywood Backup Singers d’EastWest vous permet de faire exactement cela.

Parmi la collection d’instruments incluse dans le navigateur, vous en trouverez une appelée HBS WB Multi. Ce préréglage particulier est votre entrée dans le monde merveilleux de WordBuilder. Une fois ce multi-patch chargé, le bouton WordBuilder s’allumera dans le coin supérieur gauche de la page principale du lecteur. À partir d’ici, nous pouvons utiliser la fenêtre de texte pour taper nos propres paroles ou sélectionner l’une des 200+ phrases prédéfinies incluses dans le menu Phrases. Essentiellement, ce que nous regardons ici est un patch WB multi-instruments méticuleusement conçu qui se compose de tous les sons de voyelle possibles ainsi que des sons de consonance à la fois tonale et non tonale. Il sélectionne ensuite intelligemment ceux à déclencher par lui-même en fonction des paroles de la fenêtre de l’éditeur de texte, chaque fois que vous jouez des notes sur votre clavier.

Il faut une touche de finesse et quelques patients légers au début, mais pour ma part je suis impressionné. Il prendra par défaut la phrase «Feel it in my Soul», écrite dans la langue maternelle étrange et pourtant assez efficace de WordBuilder connue sous le nom de Votox: «FEL it in maE soOl». Dans cet exemple, chaque fois que vous frappez une touche ou un accord sur votre contrôleur, HBS chante la syllabe suivante de la phrase. Cela semble simple mais une fois que vous commencez à jouer avec des progressions d’accords et des mélodies à plusieurs notes, comme le font généralement les chanteurs groupés de cette nature, les résultats sont assez magiques.

Le langage Votox natif de WordBuilder prend certainement un certain temps pour s’y habituer, mais il existe de nombreuses ressources et outils en place ici pour aider la cause. Tout d’abord, la section Voix en haut à gauche de l’interface vous permet de basculer l’éditeur de texte vers l’anglais afin que vous puissiez saisir la phrase souhaitée et permettre au système de la traduire automatiquement en Votox.

En raison de la variance naturelle des phrases chantées, cela ne fonctionnera pas toujours parfaitement dès le départ. Séparer vos mots avec un espace par des syllabes et ajuster les régions temporelles des syllabes créées automatiquement dans l’éditeur de temps sont d’excellents endroits pour commencer. À partir de là, vous devrez vous familiariser avec la traduction de Votox dans le manuel et utiliser la plupart du temps votre instinct. Parfois, le mot «out» est traduit par «uOt» et sonne bien. Mais sur une autre piste, la traduction manuelle de «Aut» semblait plus appropriée, par exemple.

Hollywood Backup Singers Conclusion:

EastWest Hollywood Backup Singers a été un plaisir de travailler avec jusqu’à présent et encore plus utile que je ne l’avais imaginé au départ. La technologie WordBuilder est en fait aussi bonne que cela puisse paraître ici à mon avis. Vous devrez peut-être être un Jedi total pour l’utiliser avant de pouvoir mettre en solo un petit groupe de chanteurs programmés par ordinateur dans votre prochain hit, mais dans un mix, avec un chanteur en tête, cette chose sonne comme la vraie affaire pour moi. Malgré toutes les options d’effets et de réglage, je ne peux pas m’empêcher de vouloir une sorte de page supplémentaire pour les ajustements des formants et autres bizarreries pour transformer ces anges en chœurs extraterrestres démoniaques de temps en temps. Mais ce n’est pas vraiment ce qui est écrit ici. Et franchement, les choses peuvent devenir assez folles avec la suite FX si vous le souhaitez de toute façon.

Dans l’ensemble, les Hollywood Backup Singers d’EastWest sont les meilleurs du jeu dans ce domaine et valent chaque centime pour un professionnel qui l’utilise dans la vie. Mais le régulier 399 $ l’étiquette de prix pourrait être une pilule difficile à avaler pour les amateurs et les compositeurs en herbe. Heureusement, EastWest n’est certainement pas à l’abri des ventes et vous pouvez profiter de son «Restez à la maison, créez et» économisez 60% de réduction en ce moment, en baissant votre total à 159,60 $.

Toutes nos dernières fonctionnalités Logic Pros sont disponibles ici et voici tout ce que vous devez savoir sur ce qui ressemble à une version inédite de Logic Pro X avec la fonction Live Loops d’Apple!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: