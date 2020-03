Hollywood ne sera plus jamais le même après le coronavirus

le coronavirus a eu un impact dramatique sur Hollywood, et l’industrie du divertissement ne sera plus jamais la même. Cela fait environ trois mois que les premiers cas du virus maintenant connu sous le nom de COVID-19 ont été signalés dans la province chinoise du Hubei. Depuis lors, la maladie s’est propagée à travers le monde et a entraîné un arrêt quasi total du monde. Au moment de la rédaction de cet article, plus de 202 000 cas de coronavirus ont été signalés dans plus de 160 pays à travers le monde. Plus de 8 000 décès ont été confirmés tandis que plus de 82 000 patients ont officiellement récupéré. Pour tenter de conjurer la vitesse à laquelle la maladie s’est propagée, de nombreux gouvernements du monde ont pris des mesures drastiques, notamment des interdictions de voyager, des frontières fermées, des couvre-feux et des fermetures massives d’entreprises et d’écoles. Les États-Unis ont déclaré l’état d’urgence tandis que des pays comme l’Italie et l’Espagne sont dans des états de quarantaine quasi totale.

Le coronavirus a eu un impact sur chaque partie de la vie quotidienne, de la scolarité à la nourriture en passant par la politique et bien plus encore. Le monde du divertissement n’est qu’un aspect de cela, mais compte tenu de sa grande visibilité, il a agi comme une vignette, montrant aux plus grands sceptiques du virus à quel point l’effet du virus est massif à l’échelle mondiale. Au cours des deux dernières semaines, les changements ont été particulièrement notables, du report de superproductions à gros budget à la fermeture de chaînes de cinéma entières à l’annulation de certains des festivals de films les plus prestigieux du monde.

On ne sait pas combien ces mesures coûteront cher, mais il est sûr de dire que les studios les plus importants perdront des dizaines, voire des centaines de millions de dollars au cours des prochaines semaines et au-delà. Les impacts à court terme sont suffisamment criants, mais personne ne semble comprendre à quel point cela va changer Hollywood au cours des prochains mois et années. Pour le dire franchement, il semble peu probable que l’industrie cinématographique telle que nous la connaissons redevienne la même grâce au coronavirus.

Comment était Hollywood avant le coronavirus?

Au cours de la dernière décennie, Hollywood a été un étrange sac de contradictions. Des studios comme The Walt Disney Company ont rapporté de nouvelles recettes record sur des films comme Avengers: Fin de partie et Star Wars: Le réveil de la force, mais les coûts de ces films ont grimpé à de nouveaux niveaux gargantuesques qui ont rendu le seuil de rentabilité plus difficile que jamais. Les profits tant vantés du box-office chinois en pleine croissance sont devenus le mode par défaut des bénéfices hollywoodiens, mais il reste un marché délicat et non testé avec des tactiques suspectes en son cœur. Nous avons vu la naissance de plusieurs monopoles médiatiques, de l’acquisition de Fox à la croissance épique de NBCUniversal sous Comcast, mais cela n’a pas empêché de nombreux studios les plus historiques d’Hollywood de lutter pour rester à flot.

Tout cela et la domination rapide de la diffusion en continu dans les films et la télévision n’ont pas contribué à empêcher la baisse des ventes de billets de théâtre. Ces chiffres de billetterie d’un milliard de dollars sont trompeurs: les revenus peuvent être élevés pour certains, mais ils ne sont pas généralisés et ils masquent à peine les problèmes croissants au cœur de l’industrie. Hollywood a rarement joué sur un terrain sûr, mais les dix dernières années les ont vus se débattre dans une atmosphère de précarité étouffante. À moins que vous ne soyez Disney, il semble que personne ne soit en sécurité. Il n’est pas étonnant que les réactions au coronavirus aient été rapides et dramatiques. Peu de gens peuvent se permettre de s’attarder là-dessus.

Comment le Coronavirus a-t-il d’abord impacté Hollywood?

L’évolution d’Hollywood au cours de la dernière décennie, comme indiqué ci-dessus, signifiait que leurs réponses apparemment extrêmes au coronavirus étaient non seulement nécessaires mais inévitables. La preuve de cela est visible avec les premières grandes mesures prises contre COVID-19, principalement dans le report ou le rééchelonnement de ces titres de franchise de grande envergure. Le 25ème film Bond, No Time to Die, a ouvert la porte à ce changement quand il a choisi de déplacer sa sortie d’avril à novembre. Ce qui semblait extrêmement risqué à l’époque ressemble maintenant à une décision avisée. Fast 9 a suivi, passant de mai 2020 à avril 2021, puis Disney a pris la décision choquante de retirer Mulan de son calendrier. Il n’a toujours pas de nouvelle date de sortie, bien que la société espère toujours le sortir en 2020. Tous ces films dépendent de gros fonds internationaux, en particulier de la Chine, et cela n’a tout simplement aucun sens de continuer à les publier quand ce marché est maintenant presque disparu. Tous ces choix se sont produits avant que de grandes chaînes de cinéma comme AMC n’annoncent la fermeture de tous ses cinémas entre six et 12 semaines, obligeant d’autres studios et distributeurs à emboîter le pas, quelle que soit la taille de leur film.

L’arrêt des films actuellement en production a rapidement suivi. Avec diverses autorités, politiques et scientifiques, déconseillant les rassemblements de plus d’une centaine de personnes, les studios ont appelé à l’arrêt du tournage ou de la pré-production de divers titres. Disney a mis un terme à toute leur liste d’actions en direct, qui comprenait des titres en production comme Shang-Chi de Marvel et la légende des dix anneaux, le remake en action de The Little Mermaid et Nightmare Alley de Guillermo del Toro. The Matrix 4 a emboîté le pas, tout comme The Batman, les suites Avatar et Jurassic World: Dominion. La télévision a également été grandement affectée, de Stranger Things de Netflix à essentiellement toute la liste des chaînes de télévision américaines (avec certains titres britanniques notables, y compris le feuilleton de longue date Eastenders qui a également fermé ses portes).

Avec les royaumes traditionnels du cinéma et de la télévision à l’arrêt, beaucoup se sont demandé si ce serait le moment idéal pour que les mondes du streaming brillent. Les services de streaming ont déjà fourni une concurrence redoutable aux méthodes old-school d’Hollywood, mais peu auraient pu envisager que même les puissants cinq grands studios les embrasseraient de cette manière. NBCUniversal a décidé de briser sa fenêtre théâtrale et de mettre des films comme la prochaine tournée mondiale des Trolls ainsi que des titres toujours dans des cinémas comme The Hunt et The Invisible Man en VOD. Pour 19,99 $ et pour 48 heures seulement, les familles pouvaient louer ces titres. Disney + a fait un choix similaire en décidant de diffuser son hit Frozen II d’un milliard de dollars sur Disney + mois avant la date initialement prévue. Ce ne sont des politiques générales pour aucun des studios impliqués et il est hautement improbable que vous voyiez, disons, Black Widow abandonner sur Disney + et contourner complètement les cinémas. Pourtant, ce moment ressemblait à Hollywood déchaînant un génie qu’il ne pourrait jamais remettre dans la bouteille.

Que se passe-t-il à Hollywood après le coronavirus?

À l’heure actuelle, le grand public n’a aucune idée de la durée pendant laquelle le coronavirus continuera d’avoir un impact sur la vie quotidienne. Avec de nombreuses personnes dans l’auto-isolement volontaire et les villes du monde entier laissées comme de véritables villes fantômes, cette période d’incertitude s’avère particulièrement difficile. Hollywood et l’industrie du divertissement dans son ensemble n’ont jamais été confrontés à un problème de cette ampleur, et c’est ce qui rend ses effets à long terme si énervants.

Actuellement, la plupart des productions en direct se sont arrêtées pendant deux semaines, avec la possibilité que cette interruption se poursuive indéfiniment; cependant, même si les choses retournent au formel après 14 jours, les coûts immédiats seront énormes. Le Hollywood Reporter a noté que la fermeture d’une production majeure comme Shang-Chi pour une seule journée pourrait entraîner une facture d’environ 300 000 $, et ces chiffres ne feront qu’augmenter au fil des jours. Les studios ont une assurance pour les urgences, mais des questions demeurent quant à savoir si une pandémie littérale est couverte par bon nombre de ces plans. Cela ne prend même pas en compte les problèmes d’emploi, de la nécessité de payer aux acteurs et aux réalisateurs l’intégralité de leurs honoraires aux travailleurs en bas de la ligne confrontés à un chômage soudain.

Les films terminés obtiendront finalement une sortie, mais seul le temps nous dira si les studios choisissent de tenir le coup pour une éventuelle sortie en salles ou s’ils décident que le streaming est plus avantageux. Il convient de se rappeler que nous avons encore très peu de connaissances sur la rentabilité du streaming en tant que revenu pour bon nombre de ces versions. Serait-il vraiment intéressant pour Disney de simplement coller Mulan sur Disney + en lui donnant le vaste déploiement mondial qu’ils avaient prévu? Les chances sont que la réponse est non, du moins pas pour un film de cette envergure. Les moyens de publication traditionnels peuvent voir les bénéfices diminuer, mais c’est toujours un pari beaucoup plus sûr que le streaming en ce moment.

2020 dans son ensemble peut être très différent en termes de film par rapport à ce que le public attendait à cause du coronavirus. Il y a de fortes chances que bon nombre des titres les plus attendus de cette année ne sortent pas avant 2021, que ce soit en raison du décalage des dates de sortie ou des retards dus aux arrêts de production. Compte tenu des coûts immenses en jeu en ce moment, il se pourrait très bien que les studios n’aient tout simplement pas les moyens de donner à tous leurs grands films les sorties qu’ils avaient initialement prévues pour eux. Ce n’est pas seulement les blockbusters qui sont effectués. Tout dans tous les domaines sera impacté, des indépendants à petit budget aux favoris de la saison des récompenses en passant par les titres internationaux. Les Oscars 2021 pourraient voir un champ considérablement plus mince par rapport à l’année précédente, par exemple.

Pourquoi Hollywood ne sera plus jamais le même après le coronavirus

Le coronavirus a pleinement révélé combien la façon de faire par défaut d’Hollywood repose sur les fondations les plus fragiles, même lorsqu’ils ne sont pas confrontés à une crise mondiale. Lorsque les tentes à superproduction nécessitent des niveaux de brut presque sans précédent juste pour atteindre le seuil de rentabilité, l’industrie devient trop dépendante d’un marché déjà peu fiable qui n’a aucune certitude à long terme. À l’heure actuelle, le temps dicte la façon dont Hollywood va de l’avant. Les studios devront renégocier leurs baux sur les scènes sonores et les équipes, les contrats devront être triés une fois de plus, et des mois, voire des années, des horaires de cinéma et de télévision devront être radicalement révisés. Des centaines de millions de dollars de recettes perdues signifient qu’Hollywood devra changer radicalement de cap à long terme. Il n’y aura tout simplement pas assez d’argent pour continuer à travailler comme d’habitude, même pour les gros joueurs du jeu.

Le changement le plus sismique peut prendre la forme d’un raccourcissement important de la fenêtre théâtrale. C’est quelque chose qui a déjà changé au cours des dernières années à l’ère de Netflix, mais cela semble inévitable maintenant. Le public choisissait de rester à la maison bien avant le coronavirus, et les studios avaient du mal à faire entrer les gens dans les cinémas. Mis à part les films d’événements majeurs qui, par conception, nécessitent une audience mondiale très payante, la diffusion directe en direct peut devenir le mode par défaut.

Hollywood a prouvé qu’elle n’était pas prête, ou à tout le moins disposée, à apporter des changements majeurs à son mode de fonctionnement de plus en plus archaïque. Les studios traditionnels ne sont pas prêts à adopter pleinement le visionnage à domicile, d’autant plus qu’il n’a pas encore pleinement prouvé son statut de producteur d’argent garanti; Pourtant, même lorsque le pire des coronavirus est passé, les gens peuvent encore hésiter à retourner au cinéma pour côtoyer des étrangers qui toussent. C’est pourquoi Hollywood ne peut plus jamais être le même après cela, car le monde ne sera plus le même après cela – pas après avoir fait face à une pandémie qui change la vie. À l’heure actuelle, tout ce que l’on peut faire est de spéculer sur l’avenir, mais quoi qu’il arrive, Hollywood doit être pleinement conscient qu’essayer de revenir au statu quo après ce changement social et économique majeur serait une folie.

