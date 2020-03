HomeKit projette de passer le temps lors de l’éloignement social

Nous devenons tous extrêmement fous d’être coincés dans nos maisons pendant la pandémie de COVID-19, mais vous pouvez faire bon usage du temps si vous voulez travailler sur votre configuration HomeKit. Étant donné que presque toutes les activités parascolaires ont été annulées, passez ce temps à faire travailler votre maison pour vous via la plate-forme HomeKit d’Apple. Voici quelques projets amusants qui peuvent aider à passer le temps, tout en étant amusant à installer.

HomeKit Weekly est une série consacrée aux accessoires pour la maison intelligente, aux trucs et astuces sur l’automatisation et à tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Automatisez vos portes

De tous les articles HomeKit que je possède, le August Smart Lock Pro est en haut de ma liste de produits préférés. Comme je l’ai écrit dans ma critique, j’ai d’abord évité les verrous intelligents parce que je craignais que le processus d’installation soit difficile et long.

Le August Smart Lock peut être installé en moins de vingt minutes, fonctionne parfaitement avec HomeKit et change la donne pour la simplicité au quotidien. Ma femme et moi aimons ne pas avoir à nous soucier de trouver nos clés pour déverrouiller la porte.

Installer un nouveau système de sécurité

Plus tôt cette semaine, j’ai reçu un appel de mon ancienne entreprise de sécurité me demandant de tester mon système car ils n’avaient pas reçu de signal depuis un certain temps. Malgré mes e-mails, ils n’ont toujours pas désactivé mon compte. J’ai le système de sécurité de la résidence depuis quelques mois maintenant, et c’est incroyable à quel point il est beaucoup plus convivial que le précédent.

Cependant, la compatibilité avec HomeKit l’amène à un nouveau niveau. Étant donné que tous les accessoires sont exposés à HomeKit, vous pouvez créer des déclencheurs basés sur diverses pièces du système de résidence. Quelques choses que je fais sont d’allumer les lumières de mon arrière-cour lorsque la porte arrière est ouverte et d’allumer quelques lampes le matin lorsque le capteur de mouvement de la résidence détecte le mouvement après 5h00. Si vous ne recherchiez qu’un seul projet HomeKit à résoudre, je recommanderais celui-ci, car vous verrez de nombreux avantages en plus de la sécurité supplémentaire pour votre maison.

Créez de nouvelles automatisations

L’un des principaux avantages de la compatibilité HomeKit n’est pas seulement la simplicité d’utilisation d’une seule application pour gérer votre maison, mais plutôt la manière dont vous pouvez intégrer ensemble les produits de différents fournisseurs. Pour moi, j’aime pouvoir automatiser l’éclairage en utilisant des capteurs de mouvement.

J’utilise ma caméra Netatamo pour déclencher des lampes dans notre salle bonus à l’étage. S’il arrête de détecter le mouvement, il éteint les lumières. Une autre idée pourrait être de déclencher une configuration d’éclairage spécifique si la serrure de porte d’août se déverrouille (à la fin de votre journée de travail) ou de créer une routine de coucher à 22h00 qui atténue vos lumières, active votre système de sécurité et abaisse vos portes de garage. Si vous utilisez des automatisations sympas, j’aimerais les entendre.

Créez une expérience cinématographique

J’ai récemment commencé à m’aventurer à utiliser des lampes Hue sur des ampoules LED ordinaires avec un interrupteur HomeKit, et l’un des avantages que je trouve est la possibilité de les atténuer à un certain pourcentage via HomeKit. Avec Hue, vous pouvez configurer plusieurs produits pour créer une «expérience cinématographique». Vous pouvez utiliser Hue Play pour créer un rétro-éclairage derrière votre téléviseur ou utiliser ce kit de démarrage pour créer l’ambiance parfaite pour regarder des films.

Configurer un routeur HomeKit

eero vient de lancer récemment le premier routeur HomeKit, donc un excellent projet, pendant que vous êtes coincé à la maison, est de mettre en place la sécurité supplémentaire. Comme nous l’avons signalé, lors de son premier lancement, vous devrez peut-être supprimer et rajouter de nombreux appareils pour profiter des nouvelles fonctionnalités. Malheureusement, cela va prendre beaucoup de temps. Heureusement, beaucoup d’entre nous ont plus de temps libre que nous en avons depuis un certain temps. Voici les trois niveaux de sécurité:

Voici les trois niveaux de sécurité qu’Apple propose pour les accessoires associés aux routeurs HomeKit:

Restreindre à la maison: le plus sûr. Votre accessoire ne peut interagir qu’avec HomeKit via vos appareils Apple. L’accessoire ne se connecte pas à Internet ni à aucun appareil local. Par conséquent, tous les services tiers, comme les mises à jour du micrologiciel, peuvent être bloqués.

Automatique: sécurité par défaut. Votre accessoire peut communiquer avec HomeKit et les connexions recommandées par son fabricant.

Aucune restriction: moins sécurisé. Ce paramètre contourne le routeur sécurisé et permet à votre accessoire d’interagir avec n’importe quel appareil de votre réseau ou service Internet.

Mettre à jour le firmware HomeKit

Si vous avez différé la mise à jour du micrologiciel de plusieurs de vos appareils HomeKit, prenez le temps de télécharger les applications du fabricant et assurez-vous que tous vos appareils utilisent la dernière version du micrologiciel. La mise à jour de votre micrologiciel vous bénéficiera non seulement du point de vue de la sécurité, mais elle pourrait même corriger quelques bogues de longue date que vous avez rencontrés.

Récapitulation des projets HomeKit

Ces projets ne sont que quelques recommandations que j’ai formulées. J’aimerais beaucoup savoir comment nos lecteurs utilisent HomeKit chez eux. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos cas d’utilisation uniques avec HomeKit.

