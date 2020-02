HomeKit Weekly: Pourquoi HomePod a besoin de son moment iPod mini

Une grande partie de l’histoire d’Apple est liée entre deux périodes: pré-iPod et post-iPod. L’iPod a pris Apple d’une entreprise d’informatique et l’a fait devenir une entreprise d’électronique grand public qui allait devenir l’une des entreprises les plus précieuses au monde. La plupart des gens oublient que l’iPod n’est pas devenu l’iPod avant la sortie de l’iPod mini. L’iPod d’origine était de 399 $, alors que l’iPod mini avait un prix inférieur de 249 $.

Bien qu’il contienne 4 Go de stockage par rapport au modèle de 20 Go que le «Classic» a présenté cette année-là, l’iPod mini est à l’origine du décollage de la gamme iPod. Le HomePod est à ce point exact de sa chronologie. Le HomePod a besoin de son moment iPod mini.

HomeKit Weekly est une série consacrée aux accessoires pour la maison intelligente, aux trucs et astuces sur l’automatisation et à tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Le HomePod a été annoncé en 2017, mais il a été retardé jusqu’en 2018. Nous approchons de près de deux ans depuis que le HomePod a été mis en vente, et bien que le logiciel ait évolué, le matériel réel ne l’a pas été. Le HomePod a commencé à 349 $, mais il a depuis connu une baisse de prix à 299 $. Chez 9to5Toys, c’était environ 199 $ pendant les vacances de Noël chez divers détaillants. Il est clair qu’Apple laisse les détaillants bricoler le prix pour voir comment il affecte les ventes.

Le HomePod, selon tous les comptes, est un haut-parleur fantastique, mais s’il y a une chose que nous avons apprise de l’iPod, c’est qu’une grande partie des utilisateurs ne se soucient pas du meilleur son absolu. Je pense que Apple peut cibler ce marché, mais ils ont laissé un énorme parapluie de prix sous le HomePod, où des gens comme Sonos, Amazon et Google peuvent offrir des prix plus bas sur des produits bas de gamme. Ce dont Apple a besoin pour HomePod, c’est de créer un HomePod mini et d’élargir la gamme de produits. HomeKit est une plate-forme fantastique, mais chaque Noël qui passe avec la vente d’Amazon de 10 $ connectés à Alexa est un autre Noël qu’Apple permet à ces gens d’investir davantage dans une autre plate-forme.

Le HomePod mini

Le HomePod mini devrait coûter 99 $, mais il peut être considérablement plus petit et de moins bonne qualité que le HomePod actuel. Il pourrait fournir la prise en charge du hub HomeKit, AirPlay 2, la lecture dans plusieurs pièces et l’accès Siri dans chaque pièce de la maison. Nous avons plusieurs points d’écho dans notre maison, mais je ne les aime pas. Malgré les affirmations selon lesquelles Alexa souffle Siri, je trouve que c’est capricieux. Les appareils qui prennent en charge HomeKit et Alexa cessent régulièrement de fonctionner sur Alexa jusqu’à ce que je les redémarre. Les compétences d’ouverture peuvent souvent être aléatoires dans mon expérience.

Zac Hall avait un étui smilar pour un HomePod Mini en avril 2019.

Je pense que c’est ce que les gens veulent dire quand ils disent que HomePod devrait coûter entre 100 et 200 $. Je ne sais pas combien il en coûte pour fabriquer un HomePod (ou combien il faut que cela en vaille la peine pour Apple), mais vendre le matériel actuel pour moins de 200 $ ne semble pas réaliste.

Ce que les gens qui rechignent au prix du HomePod actuel veulent vraiment, c’est une gamme HomePod, comme la nouvelle gamme iPad (et la gamme Amazon Echo). Le HomePod mini à 99 $ et le HomePod Air (ou simplement l’appeler HomePod) à 199 $ rendraient le HomePod actuel (appelez-le HomePod Plus ou HomePod Max) à 299 $ se sentir tellement mieux.

Il a parfaitement raison. Ce que je veux, c’est la possibilité d’avoir Siri dans ma chambre pour interagir avec HomeKit et jouer à Apple Music. Je ne vais pas dépenser 300 $ pour plusieurs haut-parleurs dans ma maison, et je ne pense pas que je suis seul ici. Tout comme Apple a trouvé des compromis pour fabriquer des iPhones et iPads à moindre coût, ils doivent le faire avec HomePod. Il ne s’agit pas seulement de vendre des HomePods. Il s’agit de promouvoir HomeKit, d’expliquer pourquoi HomeKit Secure Video est important et de promouvoir l’écosystème global. Le HomePod est un excellent haut-parleur, mais il est temps que le HomePod mini prenne la place qui lui revient en tant que haut-parleur Apple grand public.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: