HomeKit Weekly: Trois raisons de considérer les prises intelligentes VOCOlinc

J’utilise HomeKit depuis de nombreuses années, et l’une des choses que je ne peux pas arrêter d’acheter est les commutateurs de prise. Dans ma maison, nous avons tendance à utiliser beaucoup plus les lampes que les plafonniers, donc lorsqu’ils sont associés à des ampoules LED, ils constituent un moyen écoénergétique d’éclairer la lumière dans la maison d’une heure. Au fil des ans, j’ai essayé plusieurs prises compatibles avec HomeKit, et j’en ai finalement trouvé une qui semble avoir été conçue pour HomeKit, et heureusement, c’est la moins chère que j’ai essayée. Êtes-vous à la recherche de la meilleure prise HomeKit? Continuez de lire pour en savoir davantage.

La raison pour laquelle j’aime HomeKit est que je ne veux pas avoir à gérer une demi-douzaine d’applications différentes lors de la gestion des appareils domestiques intelligents. Je souhaite utiliser l’application Home. De nombreux commutateurs que j’ai essayés font du support HomeKit un module complémentaire. Ils veulent toujours que vous créiez un compte avec eux et même lanciez leur application comme alternative à HomeKit.

Lorsque je cherchais des produits HomeKit dont je n’avais jamais entendu parler auparavant, j’ai trouvé la prise VOCOlinc HomeKit. C’est de loin la prise la moins chère que j’ai achetée auparavant. Il coûte 14,99 $ et le pack de deux n’est que de 24,99 $. La plupart des bouchons que j’ai achetés dans le passé coûtent 20 $, sauf au prix de Noël. J’avais besoin d’une nouvelle prise pour une lampe dans la chambre de ma fille, alors j’ai pensé que j’allais tenter ma chance.

Configuration de HomeKit

Ce que j’apprécie à propos de la sortie VOCOlink, c’est la rapidité avec laquelle j’ai pu l’installer. Je suis passé du déballage à l’installation d’une mise à jour finale du firmware en moins de cinq minutes. Beaucoup de produits que j’ai essayés dans le passé peuvent rendre fastidieux leur ajout à HomeKit, mais ce produit a pu le faire facilement. Ils ne m’ont pas forcé à créer un compte pour utiliser HomeKit ou à mettre à niveau le firmware comme beaucoup de produits l’exigent.

Leur application réelle vous permet de contrôler vos autres produits pour la maison intelligente, mais cela fonctionne très bien dans l’application Apple Home. J’ai pu l’associer à l’autre lampe de cette chambre pour créer un seul bouton pour les contrôler tous les deux. Si vous souhaitez regrouper des produits HomeKit, appuyez sur Modifier à partir de n’importe quel écran, choisissez un appareil, puis recherchez le bouton Grouper avec d’autres accessoires. Je trouve cette fonctionnalité pratique lorsque vous avez plusieurs lumières dans une pièce que vous souhaitez regrouper.

Récapitulatif de la meilleure prise HomeKit

Il n’y a pas grand-chose à dire que je n’ai pas déjà dit. En dehors de la mise à jour du firmware une ou deux fois par an, je n’aurai qu’à utiliser l’application Home pour gérer la prise. Alors, pourquoi j’aime cet appareil? Il a un processus de configuration simple de HomeKit, il ne vous oblige pas à créer un compte distinct et il est extrêmement abordable.

Dans l’ensemble, je n’ai aucune réclamation, et ce sera le produit que je commande lorsque je devrai ajouter des prises HomeKit supplémentaires à l’avenir. De tous les produits que j’ai essayés, c’est la meilleure prise HomeKit du marché. Il peut être acheté sur Amazon en un seul pack ou en deux packs.

