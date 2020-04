HomePod fonctionne maintenant sur tvOS, voici ce que cela pourrait signifier

Le mois dernier, Apple a publié la mise à jour du logiciel HomePod 13.4 et bien qu’elle n’ait pas de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs, cette mise à jour représente un changement majeur dans la façon dont Apple gère l’écosystème HomePod.

. a analysé le dernier firmware HomePod disponible et a trouvé quelque chose d’inattendu: à partir de la version 13.4, le système d’exploitation HomePod est désormais basé sur tvOS, au lieu d’iOS. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement pour le reste d’entre nous?

Le même, seulement différent

La première chose que vous devez savoir est que watchOS, tvOS et le logiciel HomePod sont essentiellement iOS dans leur cœur, donc tous ces systèmes d’exploitation partagent la même base. Ce qui les distingue, ce sont les modifications apportées par Apple pour adapter chaque système en fonction de l’appareil auquel il est destiné, avec une interface, des paramètres et des API différents pour chacun.

Mais contrairement à toutes les autres versions du logiciel HomePod, la 13.4 est dérivée de tvOS, et non plus de l’iOS d’origine que l’iPhone et l’iPad utilisent. Comme nous l’avons dit, cela n’affecte pas la façon dont vous utilisez votre HomePod car ils fonctionnent tous avec le même système de base, mais cela nous fait réfléchir sur ce sur quoi Apple travaille pour l’avenir de HomePod.

Alors, qu’est-ce qui est différent?

Tout d’abord, il convient de noter que iOS est conçu pour fonctionner sur des appareils qui dépendent d’une batterie interne, ce qui signifie que la façon dont iOS gère la consommation d’énergie est différente de la façon dont tvOS le fait. L’Apple TV est toujours branchée, tout comme le HomePod.

Ils n’ont pas besoin d’autant d’améliorations pour réduire la consommation d’énergie que l’iPhone et l’iPad, donc partager le code tvOS avec le logiciel HomePod devrait probablement faire économiser à Apple un travail supplémentaire sur cet aspect.

Apple TV et HomePod fonctionnent également comme hub domestique pour HomeKit, car ce sont des appareils qui sont toujours connectés à la maison. C’est peut-être une autre raison pour laquelle Apple a décidé de partager le code de ces deux systèmes.

Mais il existe également un autre facteur crucial, à savoir la compatibilité des appareils actuels avec les futures versions des systèmes d’exploitation. iOS 14 est susceptible de supprimer la prise en charge des appareils dotés de la puce A8 (essentiellement l’iPad Air 2 et l’iPad mini 4), et la première et seule génération du HomePod fonctionne avec une puce A8.

Bien que l’Apple TV de quatrième génération (le modèle HD uniquement) fonctionne également avec la puce A8, elle ne sera probablement pas interrompue cette année. Si Apple veut garder le HomePod mis à jour plus longtemps, il est logique que le logiciel HomePod soit basé sur la prochaine version de tvOS au lieu d’iOS 14 en raison de la prise en charge de la puce A8.

Nouveau matériel à venir

Bien sûr, ces changements sont assez intrigants, mais pourquoi Apple prendrait-il la peine de changer tout cela en ce moment? La réponse pourrait être dans le lancement de nouveaux produits, comme Bloomberg a rapporté aujourd’hui qu’Apple travaille sur un «HomePod mini».

. a trouvé des références sur le code 13.4 du logiciel HomePod pour au moins deux nouveaux modèles de haut-parleur intelligent d’Apple, mais nous n’avons pas pu déterminer plus de détails à leur sujet pour le moment. Ces changements peuvent préparer le système d’exploitation pour un HomePod de nouvelle génération avant qu’il ne soit annoncé. Après tout, Apple n’apporterait pas de telles modifications s’il prévoyait de retirer le HomePod de sitôt.

Alors que nous parlions d’Apple TV, . a révélé en février qu’une nouvelle génération de décodeurs Apple devrait sortir cette année, basée sur le code tvOS 13.4. Nous avons maintenant entendu d’une source de confiance que cette nouvelle Apple TV pourrait être équipée de la nouvelle puce A14, la même que l’iPhone 12. La puce A14 se concentrera sur la fourniture de plus de performances graphiques et jusqu’à 6 Go de RAM, a indiqué notre source. nous.

Qu’attendez-vous de la prochaine génération de produits Apple? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

