Honeywell révèle son intention de lancer un ordinateur quantique

Honeywell a annoncé la sortie de l’ordinateur quantique le plus puissant au monde avec un volume quantique d’au moins 64 dans les trois prochains mois.

La société a également révélé qu’elle avait fait des investissements stratégiques dans deux fournisseurs de logiciels d’informatique quantique et qu’elle s’associerait à JPMorgan Chase pour développer des algorithmes d’informatique quantique pour le secteur des services financiers.

Honeywell Ventures, filiale de la société basée en Caroline du Nord, a investi dans Cambridge Quantum Computing et Zapata Computing.

Ces deux sociétés ont une expérience de travail avec des algorithmes et des logiciels cross-verticaux, Cambridge Quantum Computing se concentrant sur la chimie, l’apprentissage automatique et la cybersécurité augmentée tandis que Zapata Computing invente des algorithmes et construit des logiciels quantiques pour défier les meilleurs supercalculateurs d’aujourd’hui.

Alors que les ordinateurs quantiques sont généralement mesurés par la quantité de bits ou qubits quantiques qu’ils ont, le volume quantique est une mesure de la capacité quantique qui va au-delà du nombre de qubits. Au lieu de cela, le volume quantique mesure la capacité de calcul à indiquer la complexité relative d’un problème qui peut être résolu par un ordinateur quantique.

L’ordinateur quantique d’Honeywell aura un volume quantique d’au moins 64, soit plus du double de celui offert par la flotte Q System d’IBM.

Les ambitions quantiques de Honeywell

Dans un article scientifique récemment publié, la société a démontré son architecture de dispositif à couplage de charge quantique (QCCD) qui représente une percée technique majeure dans l’accélération de la capacité quantique. Honeywell a également annoncé qu’elle était en bonne voie d’augmenter le volume quantique de son ordinateur quantique d’un ordre de grandeur chaque année au cours des cinq prochaines années.

Dans un communiqué de presse annonçant la sortie de son prochain ordinateur quantique, le PDG et président de Honeywell Darius Adamczyk a expliqué comment l’informatique quantique a le potentiel de transformer la façon dont les choses sont faites dans un certain nombre d’industries, en disant:

«L’informatique quantique nous permettra de relever des défis scientifiques et commerciaux complexes, entraînant des améliorations progressives de la puissance de calcul, des coûts d’exploitation et de la vitesse. Les entreprises de matériaux exploreront de nouvelles structures moléculaires. Les entreprises de transport optimiseront la logistique. Les institutions financières auront besoin d’applications logicielles plus rapides et plus précises. Les sociétés pharmaceutiques accéléreront la découverte de nouveaux médicaments. Honeywell s’efforce d’influencer l’évolution de l’informatique quantique et de créer des opportunités pour nos clients de bénéficier de cette nouvelle technologie puissante. »

Honeywell a annoncé pour la première fois ses capacités d’informatique quantique à la fin de 2018 et lorsque son ordinateur quantique sera disponible dans trois mois, les clients se connecteront directement aux systèmes hébergés par la société et il a même établi un partenariat avec Microsoft pour rendre ses systèmes disponibles dans Microsoft Azure Quantum.

Via ZDNet