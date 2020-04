Honor 30, 30 Pro et 30 Pro + reçoivent la puissance et la 5G du dernier Huawei, en évitant leur prix

Suite à la présentation des trois grandes propositions haut de gamme sous sa marque principale, Huawei renouvelle désormais sa ligne de référence sous le catalogue Honor. Comme ils l’ont déjà fait avec leur P40 et Samsung avec leur Galaxy S20, 2020 est une année de triple offre dans la gamme la plus avancée et premium.

Alors les nouveaux arrivent Honor 30, Honor 30 Pro et Honor 30 Pro +, dans un recyclage de la nomenclature qui débarque avec le Huawei P40. Des prix plus bas mais des caractéristiques proches des références, qui affectent à nouveau les dernières tendances: puissance, 5G, meilleurs affichages et, bien sûr, plus de caméras.

Honor 30, Honor 30 Pro et Honor 30 Pro +, leurs caractéristiques et leurs différences

On peut voir les principales différences globalement, en tenant compte des caractéristiques des modèles présentés:

Honneur 30

Honor 30 pro

Honor 30 Pro +

Affichage

6,5 “OLED, FullHD + (1080p)

6,6 “OLED, FullHD + (1080p)

6,6 “OLED, FullHD + (1200p), 90 Hz

La taille

81 x 160 mm

74 x 160 mm

74 x 160 mm

Grosseur

8,1 mm

8,4 mm

8,4 mm

Le poids

185 grammes

186 grammes

190 grammes

SoC

Kirin 985 5G, 7 nm

Kirin 990 5G, 7 nm +

Kirin 990 5G, 7 nm +

RAM

6, 8 Go

8 Go

8 Go

La mémoire

128, 256 Go

128, 256 Go et NMCard

256 Go et NMCard

Appareil photo principal

40 MP RYYB f / 1.8, Large 8 MP f / 2.2, Zoom 8 MP f / 3.4 et Macro 2 MP

40 MP RYYB f / 1.8, large 16 MP f / 2.2 et zoom 5x 8 MP f / 3.4

50 MP RYYB f / 1.9, Wide 16 MP f / 2.2, 5x 8 MP f / 3.4 Zoom et capteur de mise au point

Caméra frontale

32 MP f / 2.0

32 MP f / 2.2 et 8 MP

32 MP f / 2.2 et 8 MP

La batterie

4000 mAh, charge rapide 40W

4000 mAh, charge rapide 40W

4000 mAh, charge rapide 40 W, charge sans fil 27 W

Résistez.

–

IP54

IP54

Biomet.

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connecter

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système

Android 10 sans Google

Android 10 sans Google

Android 10 sans Google

Lancer.

À confirmer

À confirmer

À confirmer

Prix ​​officiel

À partir de 390 euros

À partir de 515 euros

À partir de 645 euros

De la 5G économique au zoom ambitieux

Honneur

Le nouveau Honor 30 arrive avec les prix contenus caractéristiques de la deuxième marque de Huawei, en gardant certaines des caractéristiques que la gamme P40 a déjà reçues. Parmi eux, il y a, bien sûr, la prise en charge des réseaux 5G NSA et SA, sur les fréquences Sub-6, sur les trois appareils.

Pour cela, ils ont un processeur Kirin 990 5G, le plus puissant du géant chinois de la technologie. Autodidacte, il semble que cette fois ils sortent un Kirin 985 5G pour le Honor 30, qui maintient le 5G mais réduit certaines des fréquences et des capacités de fonctionnement, car il est fabriqué dans un processus inférieur qui donne un peu moins d’efficacité.

Pour le reste, nous sommes devant des écrans OLED en résolution FullHD +, contrairement au Huawei P40 qui augmente légèrement à mi-chemin entre 1080p et 1440p. Mais ce n’est que sur le Honor 30 Pro + qu’ils atteindront le taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Mais c’est une nouveauté dans Honor qu’ils intègrent un certain type de protection contre l’eau dans leurs appareils. Honor 30 Pro et Honor 30 Pro + ont désormais une certification de base IP54, loin d’être submersible mais au moins plus étanche aux accidents tels que les déversements momentanés de liquide.

Concernant le chargement sans filCelui-ci sera réservé uniquement au modèle le plus ambitieux de tous, le Honor 30 Pro +. Bien sûr, ce sera l’un des plus rapides du marché, avec une puissance maximale de 27 watts.

Honneur

Dans sa section caméra, nous verrons collecter les multiples capteurs que nous avons vus en 2019, avec une nouveauté à partir de 2020. Pour le Honor 30 le plus basique, nous voyons un Capteur principal 40 MP avec matrice RYYB Relativement grand (1 / 1,7 “), avec un grand angle de 8 MP, un téléobjectif 5x 8 MP qui est apparemment celui du Huawei P30 Pro et un dernier macro capteur de 2 MP.

Quant aux modèles Pro, nous constatons à nouveau une augmentation des fonctionnalités. Le Honor 30 Pro se répète avec le capteur 40 MP RYYB et le zoom 5x au format périscope, bien qu’il augmente la résolution du grand angle à 16 MP et annule le macro capteur. De son côté, la version Pro + atteint 50 MP du récent Huawei P40 Pro pour le capteur principal, dans un plus grand format, avec sa diagonale 1 / 1.37 “, gardant le reste des capteurs.

Cela inclut le double capteur avant, à 32 MP pour le capteur principal – qui est partagé avec le modèle le plus basique -, ainsi qu’un capteur secondaire à 8 MP en ultra grand angle pour des prises de vue plus spacieuses ou en groupe.

Honor 30 series: disponibilité, lancement et prix

La nouvelle génération a été présentée jusqu’à présent en Chine, où ils ont déjà prix officiel. Avec l’incertitude entourant les produits Huawei, nous ne savons pas si et quand ils seront présentés en Espagne ou en Europe.

Honneur

Cependant, les prix de change directs nous donneront une indication de l’endroit où nous pouvons les attendre:

Honneur 30:

Avec 6 et 128 Go, 2 999 yuans ou quelques 390 euros, 425 $ ou 10 000 pesos mexicains.

Avec 8 et 128 Go, 3 199 yuans ou quelques 415 euros, 455 $ ou 10 700 pesos mexicains.

Avec 8 et 256 Go, 3,499 yuans ou quelques 450 euros, 495 $ ou 11 700 pesos mexicains.

Honor 30 pro:

Avec 8 et 128 Go, 3 999 yuans ou quelques 515 euros, 565 dollars ou 13 400 pesos mexicains.

Avec 8 et 256 Go, 4 399 yuans ou quelques 570 euros, 625 $ ou 14 700 pesos mexicains.

Honor 30 pro:

Avec 8 et 256 Go, 4 999 yuans ou quelques 645 euros, 710 dollars ou 16 700 pesos mexicains.

Dans tous les cas, il convient de garder à l’esprit que dans le cas où ces appareils quittent leur pays d’origine, il est habituel qu’ils arrivent avec deux points principaux à considérer. Le premier, que leurs prix sont modifiés de manière significative à la hausse. Le second, qu’ils ne portent pas Services et applications Google et, par conséquent, certaines des applications principalement directement étendues ne sont pas prises en charge.

