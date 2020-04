Honor 30 et 30 Pro, voici toutes les spécifications techniques que nous connaissons

Dans les prochains jours, Honor lèvera le voile sur le nouveau haut de gamme de l’entreprise et la famille proposera deux modèles, Honor 30 et 30 Pro. Les changements matériels seront importants par rapport à la génération précédente et il peut y avoir des similitudes avec la famille Huawei P40. Cependant, la vraie particularité sera dans le prix, qui devrait être très bas par rapport aux “cousins” fabriqués par Huawei.

la les spécifications techniques des Honor 30 et 30 Pro n’ont pas été confirmées officiellement par l’entreprise. Cependant, au cours des semaines, certaines rumeurs ont filtré qui anticipaient la fiche technique et la conception.

Pour les fleurons de cette année, Honor a choisi un design très raffiné, avec un revêtement en verre au dos et une caméra rectangulaire en relief. Le cadre latéral en aluminium améliorera encore les appareils grâce à la vitre frontale incurvée avec un effet cascade.

Honorez 30 et 30 Pro sans plus de secrets

Selon ce qui s’est dégagé jusqu’à présent, les Honor 30 et 30 Pro seront caractérisés à partir du même panneau OLED de 6,57 pouces. Il n’y aura pas de différence de diagonale entre les deux modèles contrairement à la famille P40. Il y aura un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et un encoche ovale pour intégrer la double caméra avant.

La marque a officiellement confirmé que sur la version de base, il y aura le SoC Kirin 985 tout en Version Pro il y aura le Kirin 990. Les deux SoC garantissent un support 5G mais le premier sera une version légèrement affaiblie du second. Même la RAM sera différente, avec 8 Go pour Honor 30 et jusqu’à 12 Go pour la version Pro.

Du point de vue logiciel Android 10 sera présent avec l’interface propriétaire Magic UI. Quant aux produits phares de Huawei, même le haut de gamme Honor ne pourra pas compter sur Google Mobile Services mais uniquement sur HMS.