Honor 30S avec appareil photo 64 MP et SoC Kirin 820 5G

Moins d’une semaine après l’événement de présentation officiel, prévu pour le 30 mars, ils ont fuité sur le Net nouvelles informations sur le secteur photographique du Honor 30S. L’indiscrétion a été lancée par le portail Online DigitalTrends, qui dans un rapport récemment publié parlait d’un Capteur principal 64MP et prise en charge du zoom optique 3X.

Incertitudes sur le flash LED. Certaines images de rendu publiées ces derniers jours montrent en effet un double flash LED positionné à côté du premier appareil photo. Cependant, l’image récemment publiée montre un seul flash à côté de la caméra centrale, avec le logo AI en haut et le quatrième appareil photo en bas.

Honor 30S, entre fonctionnalités officiellement confirmées et présumées

de Honor 30Scependant, nous connaissons déjà d’autres fonctionnalités. C’était Huawei lui-même pour confirmer que ce smartphone sera propulsé par le nouveau SoC Kirin 820 5G, déclarant, à cet égard, également quelques détails sur le fonctionnement de cette technologie, qui améliorera considérablement l’expérience utilisateur lors de l’utilisation des réseaux 5G.

Selon ce que le géant chinois a dit, grâce à une série d’algorithmes d’IA, le modem utilisera moins d’énergie lors de la transmission de données, tandis que le système avancé de suppression des interférences garantira connexion stable et une bande passante élevée, même dans les zones les plus peuplées. Le chipset doit également supporte une charge rapide de 40 W.

Très probablement, le tout sera accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne, mais la société n’a pas encore confirmé ces informations. Présence possible d’un écran avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, dont les dimensions ne sont cependant pas encore connues.