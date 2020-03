Honor 30S bientôt disponible avec une caméra quad et dans deux nouvelles couleurs

Nous avons déjà eu l’occasion d’observer la conception de la coque arrière du nouveau smartphone de la société chinoise ces derniers jours honneur qui devrait arriver sur le marché sous peu, ou le prochain Honor 30S. Il y a quelques jours, en fait, une image de rendu de l’appareil a fuité, mais à partir de cette image, vous ne pouviez pas voir le secteur photographique. Maintenant, cependant, certains sont arrivés nouvelles images de rendu de l’appareil où vous pouvez tout voir plus clairement.

Le nouveau smartphone de Honor aura également quatre caméras arrière

Voici les nouvelles images de rendu du prochain appareil de la société chinoise honneur (images publiées sur le célèbre portail XDA-Developers). Ces images révèlent d’abord le nombre de caméras que nous trouverons sur ce terminal. Plus précisément, comme vous pouvez le voir, le nouveau Honor 30S aura un secteur photographique composé d’un caméra arrière quad. On retrouve en fait trois capteurs photographiques placés verticalement plus un quatrième capteur placé à côté (il est très probable qu’il s’agisse d’un capteur ToF 3D).

Le style de la coque arrière semble être très similaire à ce que nous verrons sur les prochains smartphones des nouveaux smartphones de la marque Huawei, ou le nouveau Huawei P40. Également sur le nouveau smartphone domestique honneur il sera en effet présent une zone rectangulaire noir où les caméras arrière seront placées.

Des nouveaux rendus publiés en ligne on peut alors observer les deux couleurs dans lequel le smartphone sera distribué. Une couleur sera la blanche (couleur que nous avons déjà vue dans un rendu précédent) et puis il y aura aussi la nouvelle coloration orange.