Honor annonce les nouveaux Honor Play 4T et Honor Play 4T Pro

Comme promis par la société chinoise, Honor a récemment dévoilé officiellement le nouveau milieu de gamme pour le marché chinois Honor Play 4T et Honor Play 4T Pro. Ces deux appareils sont présentés comme deux excellents produits, notamment pour l’excellente relation entre qualité et prix.

Voici les nouveaux milieu de gamme de la société chinoise Honor

Les deux appareils de la société partagent certaines spécifications techniques principales, mais diffèrent du point de vue de la conception. La version standard possède en effet un écran LCD IPS perforé, tandis que la version Pro monte un Écran SuperAMOLED avec une petite encoche centrale. À l’arrière, les deux appareils ont des caméras insérées dans une zone rectangulaire, mais la variante Pro a un design plus élégant grâce à la présence de bords incurvés.

Au lieu de cela, nous constatons de légères différences du point de vue des performances. Honor Play 4T monter le processeur HiSilicon Kirin 710, pendant Honor Play 4T Pro monter sur SoC HiSilicon Kirin 810. La batterie est plutôt sur les deux 4000 mAh, même si sur la version Pro on trouve le support pour une charge rapide à partir de 22,5W.

Honor Play 4T / Honor Play 4T Pro – fiche technique

Écran LCD IPS perforé d 6,3 pouces en écran HD + / SuperAMOLED avec encoche 6,3 pouces en FullHD +

SoC HiSilicon Kirin 710 / SoC HiSilicon Kirin 810

6 Go de RAM et 128 Go / 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go

Caméra arrière double 48 + 2 mégapixels / Caméra arrière triple 48 + 8 + 2 mégapixels

Caméra frontale 8 mégapixels / Caméra frontale 16 mégapixels

Batterie de 4000 mAh sur les deux

Autre: capteur biométrique physique arrière / capteur biométrique intégré

Tarifs et disponibilités

Les deux nouveaux appareils de marque honneur sera disponible à l’achat à partir du 21 avril prochain selon les tarifs suivants:

version standard: environ 155 €

Version Pro: entre 195 € et 220 € environ