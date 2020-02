HONOR lance de nouveaux appareils intelligents sur le marché

Lors d’une conférence de presse à diffusion en direct en direct aujourd’hui 24 février, HONOR, la marque d’appareils électroniques appartenant à Huawei, a présenté sa nouvelle gamme de smartphones et d’accessoires intelligents pour s’intégrer encore mieux sur le marché de l’Internet des objets (Internet des objets, généralement appelé IoT). En voici quelques uns.

Montre intelligente, écouteurs intelligents et PC. Voici les nouveaux appareils intelligents présentés par HONOR

HONOR MagicBook 14/15

À partir de la gamme des ordinateurs personnels, nous présentons cette série de nouveaux modèles de PC qui sont mis à la disposition d’un public mondial pour la première fois.

HONOR MagicBook 14 et 15 ont une batterie d’une durée de 10 heures et un chargeur compact de type C à charge rapide (65 W). Ils ont un affichage FullView avec un rapport écran / corps élevé, ainsi qu’une qualité graphique améliorée et des performances ultra-rapides. Il est également possible d’interconnecter les smartphones et PC HONOR entre eux. Les deux modèles ont une webcam rétractable, qui est située sous le bouton de l’appareil photo, également pour des raisons de protection de la vie privée et dispose d’un bouton pour les empreintes digitales. Avec un mémoire de 265 Go, sera disponible en deux couleurs: gris sidéral et argent mystique au prix de 599 euros.

HONOR MagicWatch 2

La Magicwatch 2 sera disponible en deux tailles différentes: 46 et 42 mm. Equipé d’un bracelet EasyFit, disponible en différents matériaux dont le cuir italien et le fluoroélastomère (hypoallergénique et respectueux de l’environnement) dans une gamme de 8 couleurs différentes. Différents modèles et couleurs seront disponibles à partir d’avril au prix d’environ 35,90 euros. Il sera également disponible pour les femmes l’application Female Cycle Tracker, pour suivre votre cycle menstruel en le personnalisant à votre façon. La même chose vaut pour ceux qui font du fitness et peuvent profiter de moniteur SpO2 amélioré.

Écouteurs Magic HONOR

Les nouveaux écouteurs intelligents facilement utilisable à son tour pendant l’entraînement de fitness. Équipé d’un triple microphone et d’une capacité de réduction du bruit qui augmente la qualité des appels, ainsi que un haut-parleur de 10 mm afin d’avoir des basses de haute qualité Conçu pour les fans de musique. Les deux couleurs disponibles sont Pearl White et Robin Egg Blue et seront lancées sur le marché en avril au prix de 129 euros.