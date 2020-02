HONOR lance Magic Watch 2 sur le marché italien et atterrit sur TIKTOK

HONOR profite de l’occasion du lancement sur le marché italien de HONOUR Magic Watch 2 et atterrit officiellement sur TikTok. La marque bien connue dans le monde de la téléphonie popularise également la musique sociale qui se dépeuple dans le monde depuis quelques mois.

En revenant à HONOR Magic Watch 2, il n’y a pas de meilleur choix pour ceux qui aiment personnaliser la montre intelligente à leur propre image et ressemblance. En fait, il existe des cadrans de montre personnalisables et quatre bracelets différents. Il y a aussi quatre Tiktokers Er Gennaro, Cora et Marilù, Luca Daffrè et Charlie Moon, sélectionné par HONOR pour un challenge dans le monde de la danse. HONOR sur TikTok a pour but de mieux montrer la mission du géant et des six produits qu’il lance, ou de contribuer à la création d’un nouveau monde, toujours connecté, qui permet aux jeunes d’exprimer leur potentiel et leur personnalité, à cheval les tendances du moment.

Une nouvelle opportunité sur le nouveau social du moment

Anya Zelenkov, Responsable Marketing & Communication de HONOR Italia, déclare: «Chez HONOR, nous aimons les personnalités uniques. En tant que marque née pour la génération Z, nous voulons soutenir les jeunes qui veulent être maîtres de leur propre vie, qui n’ont pas peur de se montrer au monde, pourquoi pas, même sur TikTok, avec des défis extraordinaires “. Du 7 au 12 février prochain, voici #WatchMyMagic Défiez, à droite sur TikTok. Utilisation du filtre officiel “MagicWatch2” Les Tiktokers et les utilisateurs pourront activer chaque icône en déplaçant leur main et en créant une chorégraphie créative sur le style des Tiktokers impliqués dans le défi.

L’autocollant officiel représente le cadran d’une horloge où la dénomination du nouveau produit apparaît. Au centre, il y aura 3 autocollants qui rappelleront les principales caractéristiques du produit: un cœur (pour le mode de mesure de la fréquence cardiaque), une batterie (pour mettre en valeur les 14 jours d’autonomie garantis par l’appareil) et un homme en mouvement ( pour mettre en évidence les différents modes de fitness proposés par la montre).

Les utilisateurs qui participent au challenge doivent suivre la chaîne officielle Honor_Italia sur TikTok et utilisez le hashtag de la campagne: #WatchMyMagic.

Plus vous participez et êtes créatif, plus il y aura de chance de gagner des prix, y compris le smartphone de la série X, HONOUR 9X, la dernière arrivée HONOR Magic Watch 2 et le bracelet intelligent le plus vendu de la saison, HONOUR Band 5.

HONOR Magic Watch 2 est disponible sur le marché italien au prix de € 169,99. La nouvelle invention HONOR montre donc l’excellence des produits portables HONOR, avec une autonomie de 14 jours garantie par le Jeu de puces Kirin A1, les technologies de surveillance de la santé et du sport, les cadrans personnalisables et les quatre différents types de bracelets.

Le tout ne comprend que HONOR MagicWatch 2 (46 mm), la batterie de HONOR MagicWatch 2 (42 mm) dure jusqu’à 7 jours.