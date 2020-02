Honor MagicWatch 2 après deux semaines d’utilisation

Les utilisateurs d’Android à la recherche d’une montre connectée à la hauteur des attentes parcourent le désert depuis de nombreuses années, sans option intéressante capable d’être aussi autonome que possible vis-à-vis du téléphone.

Ce voyage à travers le désert est encore plus amplifié lorsque nous examinons une Apple Watch de plus en plus complète qui a rendu les utilisateurs transformez votre montre intelligente en un appareil aussi important que le téléphone lui-même.

Pour Android, la situation est compliquée et il est difficile de trouver la bonne clé: d’une part nous vous demandons d’être indépendant et, d’autre part, que votre autonomie soit suffisamment généreuse pour ne pas avoir à vivre attaché à un autre chargeur. Et si ces deux choses ne dépassent pas la barrière des 250 euros, ce serait la meilleure option.

Samsung est l’une des marques qui a essayé de plus en plus d’efforts pour y parvenir, avec une famille Galaxy Watch plus qu’intéressante mais ce n’est pas seulement un produit “rond” (jamais meilleur). Xiaomi, après plusieurs expériences avec son Amazfit, semble également aborder une option respectable avec le GTR.

Compléter le podium de Huawei.Après quelques premières éditions qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans une magnifique esthétique – pas tant en termes de fonctionnalité – que la Huawei Watch GT 2 (que nous avons déjà analysée en Hypertexte) a gagné le droit de rivaliser avec Samsung pour dominer l’Olympe de Montres intelligentes

Maintenant, c’est Honor, une société appartenant à Huawei, qui a également cherche à prendre pied dans ce segment avec Honor MagicWatch 2. Voici votre analyse.

Une batterie aux performances incroyables

L’autonomie est l’endroit où le Honor MagicWatch 2 donne tout. Et ça donne tellement que, comparé, ça finit par se connaître petit à petit dans le reste des sections. Le fabricant lui-même promet 14 jours d’utilisation et, dans notre cas, il est resté très proche de l’accomplir. Il est possible que lorsque vous devez le charger, vous ayez même oublié l’endroit où vous avez laissé l’adaptateur secteur de l’horloge.

Associé au système d’exploitation Lite OS et à l’écran AMOLED 1,39 pouces (dans la version 46 mm), son processeur Kirin A1 nous permet également de parcourir légèrement les options du menu, ce qui contribue à réduire considérablement la consommation de l’écran. De cette façon, les 455 mAh de la batterie sont justifiés et serrés au maximum.

Un design très réussi

Bien que l’esthétique, en général, soit quelque peu subjective, la plupart des gens conviendront que la conception de la Honor MagicWatch 2 est assez réussie. La couronne est au même niveau que le cadran de la montre, ses matériaux (céramique et verre) lui confèrent une toucher robuste et élégant et, en outre, il se sent extrêmement léger sur le poignet (environ 40 grammes de poids, environ).

La Honor MagicWatch 2 est vendue en deux modèles, de deux tailles (42 mm et 46 mm) avec le cadran en noir et métal et avec deux types de sangles, un caoutchouc noir pour le sport et un cuir pour des situations plus formelles. De plus, pour toucher tous les publics et pas seulement les plus technologiques, Honor a signé un accord de collaboration avec différentes marques de mode, qui ont participé à la fois à la conception des bretelles et des sphères.

Seuls deux boutons de grandes proportions dépassent de la montre. Celui du haut pour ouvrir le menu et celui du bas (personnalisable) pour choisir l’activité sportive à réaliser. Dans ce cas, nous pouvons choisir surveiller jusqu’à 15 sports. Les options du mode de course sont particulièrement intéressantes, où vous pouvez suivre certaines étapes et des didacticiels pour améliorer et perfectionner la pratique.

Des performances acceptables

Bien qu’il s’agisse d’un appareil valable pour Android et iPhone, c’est le premier qui s’intègre le mieux. Et encore plus si l’appareil avec lequel il est couplé est de Huawei, car l’application idéale pour le gérer est celle de la santé, donc si vous avez un appareil de cette marque, vous ferez l’expérience d’une connectivité parfaite.

Quant au stockage interne, le Honor MagicWatch 2 a 4 Go pour stocker de la musique et des contacts.

Lorsque nous voulons être connectés à l’extérieur sans avoir à sortir notre téléphone de la poche, la nouvelle montre Honor offre une fonction positive et améliorée. Le meilleur est la lecture et la réponse des notifications: vous ne pouvez voir que le dernier message et vous ne pourrez pas répondre en aucune façon. Quelque chose de difficile à accepter en 2020. L’aspect positif est que vous pouvez recevoir et répondre aux appels en utilisant le haut-parleur intégré en bas, oui, essayez d’être dans des endroits privés.

En ce qui concerne la surveillance du sport, l’un des points sur lesquels la plupart des smartwatch mettent davantage l’accent, le Honor MagicWatch 2 se comporte bien en rassemblant un large éventail de sports et en ajoutant résistance à l’eau pour la natation. Il échoue, par exemple, à ne pas inclure un mode sportif de «poids», l’une des activités les plus pratiquées et avec laquelle Fitbit le fait, par exemple.

La surveillance ne devient pas précise, en particulier dans les activités intérieures telles que la course sur bande, mais très proche de l’exercice réel que nous faisons.

Si nous voulons faire du jogging en utilisant uniquement la montre, nous n’aurons aucun problème, sauf si nous voulons nous arrêter quelque part pour acheter quelque chose à hydrater. The Honor MagicWatch 2 ne permet pas les paiements mobiles, un aspect auquel de nombreuses personnes habituées à payer avec leur mobile ne veulent pas renoncer.

Pour tous les utilisateurs d’Android à la recherche d’une smartwatch smartwatch actuelle, belle et sans problème, la Honor MagicWatch 2 est une très bonne option. Très similaire à son cousin frère, la Huawei Watch GT2 mais visiblement moins cher. En fait, la HONOR MagicWatch 2 Il est disponible au prix de 179 euros dans sa version 42 mm et 189 euros dans la version 46 mm.

