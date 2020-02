Honor MagicWatch 2 résiste aux températures glaciaires

HONOR continue de donner d’excellents tests en soumettant leurs appareils à des tests incroyables. Cette fois, c’est à HONOR MagicWatch 2, qui a défié les températures des mers gelées dans ses mains athlètes de classe mondiale de l’un des sports les plus extrêmes: nager dans des eaux glacées.

Pendant IISA Wold Cup Series (championnats du monde de natation sur glace) organisés en Grande-Bretagne, HONOUR a collaboré avec l’International Ice Swimming Association, offrant à ses athlètes possibilité de rivaliser avec HONOR MagicWatch 2 sur votre poignetleur permettant de surveiller leur fréquence cardiaque, le paramètre SWOLF (crucial pour améliorer l’efficacité de la natation), la distance, la vitesse et les niveaux de saturation en oxygène dans le sang grâce à la nouvelle fonction de suivi SpO2[1], qui fournit des données utiles pour améliorer la santé et la performance de l’eau des nageurs.

La fonction de suivi SpO2, est non seulement utile aux professionnels du sport, mais aussi aux sportifs amateurs, qui souhaitent surveiller le fonctionnement réel de votre formation et l’avantage pour votre corps: la surveillance de la saturation en oxygène dans le sang est en fait unindicateur clé de l’apport d’oxygène aux cellules et aux tissus. Une bonne oxygénation est essentielle pour fournir de l’énergie aux muscles et assurer leur bon fonctionnement. En règle générale, les niveaux d’oxygène dans le sang se situent entre 90% et 100%. Si la valeur de SpO2 est inférieure à 89%, cela pourrait être un signal de réduire l’exercice afin d’éviter la fatigue inutile et potentiellement nocive.

“Avec cette collaboration, nous voulons inspirer l’athlète qui est en chacun de nous à défier nos limites et à nous fixer des objectifs, pour un style de vie plus sain et plus actif, c’est la base de notre philosophie #MoveBetter – déclare-t-il George Zhao Président de HONOUR – Nos appareils conçus pour l’entraînement et la surveillance des conditions de santé, démontrent comment notre technologie innovante peut aider tout le monde, des amateurs de sports extrêmes aux athlètes professionnels et amateurs, à donner le meilleur d’eux-mêmes pendant l’entraînement. , grâce aux nombreux modes et fonctionnalités de fitness de HONOR MagicWatch 2 “.