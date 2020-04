Honor Play 4T pourrait arriver le 9 avril: voici les premiers détails

Bien que le nouveau Honor Play 9A d’entrée de gamme ait été présenté il y a quelques jours à peine, il semble que la société chinoise soit sur le point de mettre sur le marché un nouveau modèle de cette série qui devrait s’appeler Honor Play 4T. Selon ce qui a été divulgué, son arrivée officielle pourrait déjà avoir lieu le 9 avril.

Honor Play 4T bientôt disponible: affichage plein écran ou encoche?

honneur a récemment publié sur le célèbre réseau social chinois Weibo une image teaser dans lequel l’annonce de l’arrivée imminente de son nouvel appareil. Comme déjà mentionné, ses débuts officiels semblent attendus dans quelques jours (c’est-à-dire le 9 avril). L’image d’accroche en question nous permet également d’apercevoir le prétendu avant de l’appareil. De ce teaser, en particulier, il ressemble au nouveau Honor Play 4T aura un affichage plein écran plein écran.

Malgré cela, le bélier Station de chat numérique a à son tour publié une autre image teaser dans laquelle nous pouvons observer un design totalement différent. En fait, sur cette image, nous pouvons observer la présence d’un classique affichage de l’encoche, tandis que le design de la couverture arrière semble être plus ou moins le même que son frère Honor Play 9A, bien qu’ici, nous aurons trois caméras arrière.

En plus de la conception, le baffle a également révélé certaines spécifications techniques alléguées. Selon ce qui a été révélé, le nouveau dispositif de honneur sera équipé d’un Écran OLED avec une diagonale de 6,3 pouces et en résolution FullHD +. Ensuite, il devrait y avoir une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 22,5 W et le processeur HiSilicon Kirin 810.

S’il s’agissait vraiment des spécifications techniques, cela signifierait que ce smartphone sera un cran plus haut que Honor Play 9A présenté il y a quelques jours. Pour le moment, cependant, nous n’avons aucune confirmation officielle de la société concernant ces informations. Il vaudra mieux attendre quelques jours de plus pour obtenir une confirmation de plus de honneur.