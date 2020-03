Honor Play 9A passe par TENAA: les spécifications techniques confirmées

Il y a quelques jours, le célèbre becher Ishan Agarwal nous a révélé à la fois la conception et la plupart des spécifications techniques alléguées du prochain smartphone d’entrée de gamme d’Honor, à savoir le nouveau Honor Play 9A. Au cours des dernières heures, cependant, le smartphone de la société chinoise a été certifié par TENAA, nous donnant de nouvelles confirmations.

Confirmer les spécifications techniques du nouveau niveau d’entrée d’Honneur

Il semble que les débuts officiels de ce nouvel appareil moyen-bas de gamme soient maintenant proches. Comme déjà mentionné, en fait, l’appareil a été certifié par l’organisme chinois TENAA. En particulier, sur le portail en question, de nombreuses spécifications techniques ont été rapportées qui correspondent largement à ce qui a été divulgué en ligne il y a quelques jours.

Affichage, processeur, design, caméras: tout est confirmé. Au lieu de cela, ce qui est légèrement différent, c’est la capacité de la batterie. Selon ce qui a été rapporté sur TENAA, en fait, la batterie du nouvel appareil Honor aura une capacité de 4800 mAh, tandis que les rumeurs précédentes parlaient d’une batterie de 5000 mAh. Le reste des spécifications techniques, cependant, est conforme aux rumeurs et aux fuites jusqu’à présent. Ci-dessous, nous résumons brièvement les spécifications techniques alléguées de l’appareil.

Honor Play 9A – spécifications techniques alléguées

Écran LCD IPS avec une diagonale de 6,3 pouces en résolution FullHD + avec une nocturne centrale

Processeur MediaTek Helio P35

Réductions de mémoire: 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage interne

Double caméra arrière avec capteurs photographiques 13 et 2 mégapixels

Caméra frontale 8 mégapixels

Batterie de 4800 mAh avec charge rapide de 10 W

Système d’exploitation Android 10 avec interface utilisateur Magic UI 3.0

Dimensions: 159,07 × 74,06 × 9,04 mm

Poids: 185 grammes

Couleurs: noir, bleu, vert