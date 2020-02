Honor présente 9X Pro et View 30 Pro, tout ce que vous devez savoir

Lors d’une conférence de presse tenue en direct ces dernières heures, honneur présenté 9X Pro, le premier smartphone de l’entreprise sur lequel le pré-installéHuawei AppGalleryet a annoncé la disponibilité mondiale de View 30 Pro, premier appareil de l’entreprise équipé du chipset Kirin 990 5G.

Honor 9X Pro: caractéristiques, disponibilité et prix

Commençons par Honor 9X Pro. Ceci est censé offrir de bonnes performances même pendant les sessions de jeu. Propulsé par un processeur Kirin 810 accompagné d’un GPU Mali-G52, Honor 9X Pro prend en charge la fonctionnalité Kirin Gaming + qui, grâce aussi à un système de refroidissement liquide, assure une expérience de jeu plus fluide même pendant les sessions plus longues.

Honor 9X Pro est équipé d’un Écran FullView de 6,59 pouces sans interruption, car la technologie pop-up a été choisie pour la caméra interne. La caméra externe, d’autre part, se compose de trois capteurs, dont le principal est de 48 MP. Comme mentionné précédemment, le smartphone a été préinstallé avec leAppGallery, le magasin appartenant à Huawei, ainsi que l’un des trois magasins d’applications les plus populaires au monde (après le Google Play Store et l’AppStore d’Apple), et est équipé de Assistant Huawei, l’assistant virtuel grâce auquel vous pouvez accéder rapidement et facilement à diverses informations et applications.

HONOUR 9X Pro sera disponible en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Égypte, en Arabie saoudite et en Malaisie à partir de mars au prix de vente recommandé de 249 euros. Nous ne savons pas quand ce smartphone sera disponible en Italie.

Honor View 30 Pro: caractéristiques, disponibilité et prix

Honor View 30 Pro il est déjà disponible en Russie et pourra bientôt être acheté également en Italie. la smartphone a été dévoilé l’année dernière, mais lors de la conférence en ligne, Honor a confirmé sa disponibilité mondiale.

Voulant résumer ses caractéristiques les plus importantes, Honor View 30 Pro est équipé des dernières Jeu de puces Kirin 990 avec prise en charge des réseaux de 5e génération (5G) et d’un secteur multimédia de premier plan. Celui-ci bénéficie d’une triple chambre arrière qui comprend un Sony IMX600 40MP capteur principal, un appareil photo super grand angle 12MP avec objectif ciné et un appareil photo téléobjectif 8MP. Le prix devrait être d’environ 500 euros.