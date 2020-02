Honor V30 et V30 Pro arriveront en Europe sans les services Google

Honor V30 et Honor V30 Pro ce sont les smartphones haut de gamme actuels de l’entreprise et ont été officiellement présentés en Chine il y a quelques mois. Selon les dernières rumeurs divulguées sur le net, la société compte apporter ces smartphones en Europe (pour être exact, l’arrivée officielle est attendue la semaine prochaine). Cependant, même sur ces appareils, il semble que Les services Google seront manquants.

Pas de services Google pour le nouveau haut de gamme de la marque Honor

En raison des divers malentendus et problèmes créés entre le gouvernement américain et Huawei, nous savons maintenant que la société chinoise n’est pas autorisée à installer les services Google sur ses nouveaux appareils arrivant sur le marché. Parmi ces appareils arrivant sur le marché européen sans les services Google, il y en aura, comme déjà prévu, les nouveaux Honor V30 et honneur V30 Pro. En l’absence de ces services quasi fondamentaux en Europe, la société chinoise a développé ses propres services nommés HMS (Services Mobiles Huawei). Parmi ceux-ci, des services tels que Huawei ID, Huawei AppGallery, Huawei Mobile Cloud, Huawei ScreenMagazine, Huawei Video, Huawei Themes et Huawei Browser seront inclus.

Les produits haut de gamme de la marque Honor sont donc prêts à arriver également sur le marché européen. Honor V30 et V30 Pro, nous vous le rappelons, se caractérisent à l’avant par la présence d’un Écran LCD IPS avec une diagonale de 6,57 pouces en résolution FullHD + e avec un double trou latéral. Les services sont plutôt confiés à SoC HiSilicon Kirin 990 avec prise en charge de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Enfin, le secteur photographique est composé d’une caméra arrière quad 40 + 8 + 8 mégapixels.