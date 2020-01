Honor V30 Pro est le deuxième meilleur téléphone-appareil photo selon DxOMark

Avec l’arrivée de Honorez V30 Pro dans le classement DxOMark dédié aux meilleurs téléphones-appareils photo, le classement a changé. En fait, l’appareil est positionné directement au deuxième place avec un total de 122 points. Le verdict découle d’une série de tests à la fois sur le côté photographique et sur le côté vidéo, chacun avec sa propre note qui constitue ensuite l’évaluation finale.

La surprise n’est pas tant pour la bonté du secteur photographique de l’appareil, déjà connu lors de son lancement, mais pour les conséquences sur le classement. Maintenant en effet Huawei monopolise totalement le TOP 3. En fait, le Huawei Mate 30 Pro 5G règne en maître avec 123 points. Détaché par un seul point, nous trouvons Honor V30 Pro qui marque, comme mentionné, 122 points.

En troisième place, oui placer le Huawei Mate 30 Pro avec 121 points. Pour être précis, en troisième position on trouve un le Xiaomi CC9 Pro est également sur un pied d’égalité, commercialisé en Italie sous le nom de Mi Note 10.

Honor V30 Pro est un téléphone appareil photo avec des arcs

Selon les gars de DxOMark, le score du Honor V30 Pro se divise dans les deux principaux aspects analysés: photos et vidéos. Dans la première catégorie, le smartphone a marqué 133 alors que dans le second 100 points. Quant aux photos, certaines des les caractéristiques les plus appréciées étaient l’exposition, l’autofocus et surtout le zoom. Dans les vidéos, cependant, nous trouvons toujours l’autofocus et la stabilisation comme principaux éléments.

La caméra du Honor V30 Pro est basée sur la technologie matricielle qu’elle utilise solutions matérielles et logicielles pour un traitement correct des couleurs. Le module photographique principal est un Sony IMX600 RYYB dans une version personnalisée de 40 mégapixels et une ouverture f / 1,8. Ceci est accompagné d’un téléobjectif de 8 mégapixels et d’une ouverture f / 2,4. Enfin, nous trouvons un objectif ciné de 12 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 capable d’atteindre 109 degrés d’angle de vision.