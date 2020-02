Honor View 30 date de sortie, nouvelles et fonctionnalités

Les Honor View 30 et View 30 Pro ont été lancés fin 2019 en Chine, mais ce n’est que fin février qu’ils ont vu un lancement mondial. Et lorsque nous disons «mondial», nous voulons dire «dans certains pays», car le déploiement semble assez limité à l’heure actuelle.

Les deux téléphones Honor View 30 ont beaucoup à offrir, notamment la prise en charge 5G, une alimentation haut de gamme et des caméras arrière à triple objectif. En tant que téléphones Honor, ils sont également susceptibles de saper la plupart des combinés de spécifications similaires d’autres marques, bien que les prix exacts et la disponibilité restent à confirmer.

La base Honor View 30 ne quitte pas la Chine, cependant, et seule la version Pro arrive dans le reste du monde. De plus, l’interdiction de Huawei signifie que les téléphones n’auront pas d’applications Google (y compris le Play Store), il sera donc fascinant de voir à quel point ils deviennent populaires.

Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il y a à savoir sur ces deux téléphones, y compris leurs spécifications complètes. De plus, bien que nous ne sachions pas exactement ce qu’ils coûteront ni où ils seront lancés, nous avons pris des hypothèses éclairées.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le successeur du Honor View 20Quand est-il sorti? Maintenant, mais uniquement dans certains paysCombien cela coûtera-t-il? Probablement moins que la plupart des produits phares

Les Honor View 30 et Honor View 30 Pro ont été annoncés en Chine en novembre 2019. Là, ils s’appellent Honor V30 et V30 Pro, mais à l’échelle internationale, ils sont appelés View 30 et View 30 Pro, et seule cette dernière quitte la Chine. .

Le Honor View 30 Pro a été confirmé pour la Russie mais pas pour d’autres pays, et il semble que Honor envisage de l’amener lentement sur de nouveaux marchés au fil du temps.

Les téléphones n’ont pas accès aux services Google Play (voir ci-dessous), ce qui les rend moins attrayants pour le public international, ce qui signifie qu’ils pourraient ne pas être diffusés à grande échelle. En tant que tel, au moment de la rédaction de cet article, nous ne savons pas si ou quand ils atterriront au Royaume-Uni et en Australie.

Nous ne connaissons pas les prix du Honor View 30 Pro, mais si vous le souhaitez dans la plupart des régions, vous devrez l’importer (comme nous l’avons dit, Honor ne l’apporte pas partout), donc les coûts peuvent varier.

Le Honor View 20 a été vendu 499 £ au Royaume-Uni lors de son lancement, et nous pourrions voir un prix similaire (mais converti) quand il arrivera en Europe.

The Honor View 30 Pro (Crédit image: Honor)

Conception et affichage du Honor View 30

Le Honor View 30 et le Honor View 30 Pro arborent tous deux un design tout écran, avec une caméra perforée à double objectif dans le coin supérieur gauche. Ils ont également tous deux un bloc de caméra rectangulaire à l’arrière dans le coin supérieur gauche.

Il y a une mince bande de lunette sous l’écran, et comme avec à peu près tous les smartphones de milieu de gamme et au-dessus, ils ont un cadre en métal et un dos en verre.

Donc, visuellement, il y a peu de différence entre eux et cela ne change pas lorsque vous venez à l’écran, car les Honor View 30 et Honor View 30 Pro ont un écran LCD IPS de 6,57 pouces 1080 x 2400, avec une densité de pixels de 400 pixels par pouce.

The Honor View 30 (Crédit image: Honor)

Caméra Honor View 30

Il existe un peu plus de différences entre les modèles standard et Pro en ce qui concerne les caméras. Le Honor View 30 possède un capteur principal de 40MP f / 1.8, un téléobjectif de 8MP f / 2.4 avec zoom optique 3x et un ultra-large de 8MP f / 2.4.

Le Honor View 30 Pro a en revanche un capteur principal de 40MP f / 1.6, un téléobjectif de 8MP f / 2.4 avec zoom optique 3x et un ultra-large de 12MP f / 2.2.

Le Honor View 30 Pro dispose également d’une stabilisation optique de l’image pour son appareil photo principal, ce qui n’est pas le cas du Honor View 30 standard. Cependant, leurs caméras frontales sont les mêmes, les deux arborant un capteur 32MP f / 2.0 associé à un capteur 8MP f / 2.2.

The Honor View 30 (Crédit image: Honor)

Batterie et spécifications du Honor View 30

Le Honor View 30 a en fait la plus grande batterie à 4200 mAh, contre 4100 mAh dans le Honor View 30 Pro, ce qui ne devrait pas faire beaucoup de différence.

Ils prennent également en charge la charge rapide de 40 W, mais le Honor View 30 Pro prend également en charge la charge sans fil rapide de 27 W.

Les deux téléphones utilisent le chipset Kirin 990, qui est le même chipset haut de gamme que vous trouverez dans les goûts du Huawei Mate 30 Pro. La RAM est disponible à 6 Go dans le View 30 et à 8 Go dans le Honor View 30 Pro, et tandis que le premier a 128 Go de stockage, le dernier a le choix entre 128 Go ou 256 Go.

Les deux téléphones prennent en charge la 5G, ont un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et exécutent tous deux Android 10, mais ce n’est pas Android 10 complet, car ils n’ont pas accès au Google Play Store, ce qui limite les applications que vous pouvez obtenir. Il n’y a pas non plus accès à d’autres services Google.