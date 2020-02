Honor View 30 Pro, le premier 5G de la marque arrive sans Google

Parallèlement à la présentation de sa marque mère, Honor a présenté hier ses nouvelles prévues pour le MWC 2020 déjà annulé, avec l’arrivée de son premier téléphone 5G, le Honor View 30 Pro. Cependant, au-delà de l’adoption de nouveaux réseaux, la grande nouveauté du téléphone réside dans l’absence totale de services et d’applications Google.

Spécifications Honor View 30 Pro

Système d’exploitation: Magic UI 3.0 basé sur Android 10

Affichage: 6,7 pouces IPS Full View

SoC: Kirin 990 5G (7 nm)

Mémoire: 8 Go de RAM

Stockage: 256 Go extensible via microSD jusqu’à 256 Go supplémentaires

Caméra frontale: double configuration avec un objectif principal de 32 mégapixels et un deuxième capteur de 8 mégapixels.

Appareil photo principal: configuration triple avec un capteur principal de 40 mégapixels (f / 1,6), un grand angle de 12 mégapixels (f / 2,2) et un téléobjectif de 8 mégapixels (f / 2,2).

Connectivité: WiFi 802.11ac (WiFi 6), Dual 5G, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, infrarouge et USB-C

Batterie: 4100 mAh, charge rapide 40 W, charge sans fil 27 W et charge inversée

Autres: lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Avec un design très similaire au Honor View 20, nous retrouvons un grand écran FullView, seulement déformé par l’inclusion de caméras frontales perforées.

Ainsi, une autre des caractéristiques les plus intéressantes du Honor 30 Pro se trouve avec la présence d’un système de charge sans fil, étant le premier terminal de la marque à intégrer ce système.

Le Honor View 30 Pro 5G sera disponible en Russie et dans d’autres pays asiatiques à partir du mois de mars, bien que pour le moment ils n’aient pas été confirmés si ce sera aussi leur date d’arrivée en Europe et en Amérique. Son prix final n’a pas non plus été confirmé.

Cependant, ce ne sera pas le seul téléphone Honor à lancer en dehors de la Chine sans les applications et services Google. Et avec lui, la société a également annoncé l’arrivée imminente du Honor 9X Pro, la variante haut de gamme de votre dernier smartphone avec caméra pop-up.

Spécifications Honor 9X Pro

Système d’exploitation: Android 9 Pie avec masque EMUI 9.1

Affichage: 6,59 pouces IPS

SoC: Kirin 810

Mémoire: 6 Go de RAM

Stockage: 256 Go extensible via microSD jusqu’à 256 Go supplémentaires

Appareil photo avant: configuration simple avec un objectif principal de 16 mégapixels (f / 2.2)

Appareil photo principal: configuration triple avec un capteur principal de 48 mégapixels (f / 1,8), un grand angle de 8 mégapixels (f / 2,4) et un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f / 2,4).

Connectivité: WiFi 802.11ac (WiFi 6), Bluetooth 4.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, infrarouge et USB-C

Batterie: 4000 mAh

Autres: lecteur d’empreintes digitales arrière

Gardant de nombreuses similitudes avec son modèle d’origine, la principale différence se trouvera avec saut de processeur. Bien que nous constaterons également une légère augmentation des spécifications de base de la RAM et du stockage.

Le Honor 9X Pro sera lancé sur certains marchés européens sélectionnés, dont l’Espagne, à partir du mois de mars. Cependant, il subsiste quelques doutes quant à son prix final, car il pourrait vraisemblablement atteindre même en dessous de son modèle inférieur, avec un prix de base seulement 249 euros.

Enfin, et en terminant les annonces d’honneur, la société a également présenté un renouvellement de ses ordinateurs portables MagicBook 14 et MagicBook 15, équipés respectivement d’écrans de 14 et 15,6 pouces, concentreront leur principal changement sur l’inclusion de un nouveau processeur AMD Ryzen 5 3500Uet améliore jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD.

Répétant la date encore une fois, ces ordinateurs seront disponibles à partir de fin mars, et les prix à partir de 599 euros.