Horizon: Zero Dawn est l’une des meilleures exclusivités de la PS4 – et il pourrait arriver sur PC

Horizon: Zero Dawn arrive pour le PC, du moins le moulin à rumeurs insiste – et si cela est vrai, obtenir ce jeu exclusif à la PS4 représente une victoire massive pour les joueurs sur PC.

Nous sommes sûrs que nous ne sommes pas seuls à être tentés d’acheter une PS4 juste pour jouer à ce jeu (et The Last of Us, qui est un autre gros truc que nous avons manqué d’avoir seulement un PC de jeu et une Xbox auparavant).

Cette rumeur vient de Kotaku, donc c’est une source suffisamment fiable, et il semble que trois personnes qui connaissent «ce que Sony prévoit» ont toutes confirmé que Horizon: Zero Dawn arrive sur la plate-forme PC.

Les sources de Kotaku semblent également croire que Horizon: Zero Dawn sera disponible à la fois sur Steam et sur Epic Games Store, bien que ces plans ne soient pas encore figés selon le rapport.

Notez que le jeu qui arrivera sur PC a déjà fait l’objet de rumeurs en décembre 2019, renforçant cette spéculation. Un YouTuber russe qui a correctement prédit le port de Death Stranding sur PC (cette année) a déclaré qu’Horizon: Zero Dawn sera disponible en février, avec une annonce imminente.

Avantages PC

Horizon: Zero Dawn est apparu pour la première fois en février 2017 sur PS4 pour une réception critique éclatante.

C’est un RPG d’action post-apocalyptique mettant en vedette un monde tentaculaire rempli de quêtes et d’objets de collection, soutenu par une histoire riche, des personnages bien étoffés et un combat à l’arc contre les robots dinosaures, dont certains sont massifs et permettent des combats spectaculairement intenses.

Si le jeu arrive sur PC, il ouvrira de nouvelles possibilités très évidemment en termes de modding et de pouvoir améliorer la qualité des graphismes – et en effet d’exécuter Horizon: Zero Dawn à plus de 30 images par seconde (ce qu’il était limité à la PlayStation 4, même sur la version Pro de la console Sony – bien que vous puissiez obtenir de meilleurs visuels avec la PS4 Pro).

Bien sûr, les exclusivités PlayStation sont déjà arrivées sur PC, et comme nous l’avons déjà observé, Death Stranding devrait arriver assez tôt (vers le milieu de 2020). Et nous avons déjà vu Détroit: devenir humain faire la transition.

Ce qui est différent dans le cas d’Horizon: Zero Dawn, c’est que cela vient de Guerrilla Games, un développeur appartenant à Sony; et le port serait une première à cet égard, si cela se concrétise.

Cela ouvrirait également la voie à un avenir possible où les joueurs sur PC finiraient par obtenir le portage de tous les jeux les plus convoités de Sony. Gardons nos doigts croisés sur ce front…